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Поєднання користі та вишуканого смаку: луцький бренд «Мульти повар» запустив виробництво джемів, варення та соусів*

Поєднання користі та вишуканого смаку: луцький бренд «Мульти повар» запустив виробництво джемів, варення та соусів*
Джеми, варення та соуси – таку продукцію від луцького бренду «Мульти повар – сам собі шеф» тепер можна придбати у мережі магазинів «Галя Балувана». Виробництво розташоване у магазині на проспекті Соборності, 28.

Цього літа співвласник вже відомої своїми смачними та якісними виробами всеукраїнської мережі «Галя Балувана» Володимир Матвійчук створив власний бренд «Мульти повар – сам собі шеф», який вже має неабияку популярність. Серед різноманіття його продукції – смачні торти, еклери, макарунси, солодкі тарталетки, тірамісу та ще багато продукців у різноманітних видах, яку можна швидко подати на стіл. Відтепер лучани можуть придбати ще й джеми, варення та соуси від улюбленого виробника.

Володимир Матвійчук розповів, що ідея запустити нове виробництво виникла задля того, щоб улюблені страви клієнтів мережі стали ще смачнішими.

«Ми запустили нове виробництво, щоб покращити якість нашої продукції. До прикладу, наші сирники краще смакуватимуть разом із джемом чи варенням. Зараз люди дуже зайняті, тому не в усіх є можливість самостійно варити варення. Наша продукція корисна та якісна. Варення ми готуємо за закарпатськими рецептами», - зауважив він.

Поєднання користі та вишуканого смаку: луцький бренд «Мульти повар» запустив виробництво джемів, варення та соусів*

Поєднання користі та вишуканого смаку: луцький бренд «Мульти повар» запустив виробництво джемів, варення та соусів*

Поєднання користі та вишуканого смаку: луцький бренд «Мульти повар» запустив виробництво джемів, варення та соусів*


Наразі вже продають перші партії джемів, яких, до слова, вже більше двадцяти видів. Є звичні для нас чорничні, вишневі тощо, а є екзотичні смаки, до прикладу, ківі-кізил, яблуко-імбир-кориця. Згодом, обіцяє власник бренду «Мульти повар», вибір продукції буде значно більший.

Варто зазначити, що джеми є дуже корисними. У їх складі залишається велика частина вітамінів і мікроелементів, які містяться у фруктах і овочах. Окрім того, вони набагато корисніші, ніж цукерки та тістечка.

Поєднання користі та вишуканого смаку: луцький бренд «Мульти повар» запустив виробництво джемів, варення та соусів*


Ціни також дуже приємні та демократичні. Одна баночка джему коштує від 30 до 60 гривень.

Поєднання користі та вишуканого смаку: луцький бренд «Мульти повар» запустив виробництво джемів, варення та соусів*


І це ще не всі новинки. Також у мережі магазинів «Галя Балувана» з’явилася лінійка страв, які готуються методом су-від. Це технологія, у якій продукт готують при постійні температурі у вакуумному пакеті, зануреному у воду. Лучани мають змогу придбати таку продукцію: жульєн з куркою та грибами, ребра су-від з соусом барбекю, філе су-від в сирному соусі, курка чахохбілі, бефстроганов зі свинини.

Поєднання користі та вишуканого смаку: луцький бренд «Мульти повар» запустив виробництво джемів, варення та соусів*

Поєднання користі та вишуканого смаку: луцький бренд «Мульти повар» запустив виробництво джемів, варення та соусів*

Поєднання користі та вишуканого смаку: луцький бренд «Мульти повар» запустив виробництво джемів, варення та соусів*


Продукцію «Мульти повар» – сам собі шеф» можна придбати у магазинах мережі «Галя Балувана» за адресами:

м. Луцьк

- проспект Грушевського 3,
- проспект Волі, 66,
- вул.Рівненська, 107,
- проспект Молоді, 10,
- вул.Конякіна, 7а,
- вул.Конякіна, 17а,
- вул.Кравчука, 40,
- вул.Ковельська, 45,
- вул.Львівська, 63г,
- вул.Соборності, 28.

Графік роботи: Пн-Пт з 9:00 до 21:00 год.
Субота – з 9:00 до 20:00 год.
Неділя – з 9:00 до 20:00 год.

Поєднання користі та вишуканого смаку: луцький бренд «Мульти повар» запустив виробництво джемів, варення та соусів*

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Теги: Луцьк, Галя балувана, Мульти повар, варення, джеми, соуси, Володимир Матвійчук
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