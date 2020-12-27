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Туреччина скасувала обов'язкове ПЛР-тестування, але тільки для однієї категорії туристів

Туреччина скасувала обов'язкове ПЛР-тестування, але тільки для однієї категорії туристів
Туреччина скасувала вимогу обов'язкового ПЛР-тестування для однієї категорії туристів. Довідку тепер не вимагатимуть від дітей до 12 років.

Про це повідомляє "24 канал" з посиланням на Інформаційне агентство Bianet.

Раніше в'їзд до країни без ПЛР-тесту був дозволений дітям віком до 6 років. Що змінилося для цих туристів – читайте далі!

Так, згідно з новими правилами, прибулі до Туреччини, яким не виповнилося 12 років, не зобов'язані надавати результати ПЛР-тесту на коронавірус.

Однак, є певні вимоги – якщо дитині в день прибуття до країни виповнилося 12 років, то вона вже повинна надати один з документів:
- експрес-тест на антигени, зроблений за 48 годин до приїзду;
- ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до прильоту.

Зазначається, що нові правила діятимуть до кінця вересня із наступним переглядом вимог.

Умови в'їзду до Туреччини

Туристу, зокрема українському, для перетину турецького кордону необхідно мати один із зазначених документів:
- COVID-сертифікат, за умови, що 2 доза введена не раніше, ніж за 14 днів до вильоту;
- довідка про перенесену хворобу протягом останніх 6 місяців;
негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;
- експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.

Крім того, для в'їзду в Туреччину є обов'язковим заповнення електронної форми на сайті Міністерства охорони здоров'я Туреччини за 72 години до прибуття до країни. Її треба видрукувати або мати в телефоні, оскільки без неї неможливо згенерувати спеціальний HES-код.

За даними Worldometer, станом на 9 вересня 2021 року в Туреччині виявлено 6 566 568 випадків зараження коронавірусом, з них 58 913 летальних.

Зауважимо, з 6 вересня у Туреччині запровадили нові правила щодо відвідувань громадських місць та користування транспортом серед невакцинованих громадян.



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Теги: Туреччина, ПЛР-тест, туристи
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