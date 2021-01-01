10 вересня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження у екс-депутата Волинської обласної ради(на фото).Іменинниками 10 вересня є: Ганна, Веніамін, Захарій, Мусій.Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.10 вересня 1890 року була введена в експлуатацію залізниця «Ківерці-Луцьк».10 вересня 1994 року вийшов перший номер газети «Аверс-прес».Цього дня у 2008 році помер український письменник, перекладач, науковець, кандидат філологічних наук Юрій Покальчук, дитинство і юність якого пройшла у Луцьку.