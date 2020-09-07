Повідомили, коли «здадуть» оновлений спорткомплекс луцького «політеху». ФОТО

Капітальний ремонт спорткомплексу Луцького НТУ планують завершити у цьому році.Про це повідомляють у Волинській облдержадміністрації.Спортивний комплекс Луцького національного технічного університету з кожним днем змінюється і наближається до свого фінального вигляду після «великої» реконструкції.Нагадаємо, що до кінця 2021 року студенти університету матимуть можливість займатися спортом на новому стадіоні та в оновленому спорткомплексі із басейном.Зокрема, у рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» на базі ЛНТУ триває розбудова фізкультурно-спортивної та плавально-оздоровчої інфраструктури. Загальна кошторисна вартість робіт – більше 19 млн грн, з яких понад 17 млн грн. – кошти ДФРР.Наразі у спортивному комплексі не зупиняються ремонтні роботи: уже встановлені вікна, будівельники перекривають дахом будівлю, утеплюють та оздоблюють фасад, паралельно – кладуть плитку у приміщенні, де розміщений басейн.Окрім того, поблизу комплексу стартувало будівництво стадіону європейського зразка. Він матиме бігові доріжки, футбольне поле, спортивне устаткування для проведення змагань з легкої атлетики й трибуни для глядачів та гравців.Варто зазначити, що станом на 9 вересня 2021 року загальна будівельна готовність об’єктів складає 72%.