Повідомили, коли «здадуть» оновлений спорткомплекс луцького «політеху». ФОТО
Сьогодні, 22:59
Капітальний ремонт спорткомплексу Луцького НТУ планують завершити у цьому році.
Про це повідомляють у Волинській облдержадміністрації.
Спортивний комплекс Луцького національного технічного університету з кожним днем змінюється і наближається до свого фінального вигляду після «великої» реконструкції.
Нагадаємо, що до кінця 2021 року студенти університету матимуть можливість займатися спортом на новому стадіоні та в оновленому спорткомплексі із басейном.
Зокрема, у рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» на базі ЛНТУ триває розбудова фізкультурно-спортивної та плавально-оздоровчої інфраструктури. Загальна кошторисна вартість робіт – більше 19 млн грн, з яких понад 17 млн грн. – кошти ДФРР.
Наразі у спортивному комплексі не зупиняються ремонтні роботи: уже встановлені вікна, будівельники перекривають дахом будівлю, утеплюють та оздоблюють фасад, паралельно – кладуть плитку у приміщенні, де розміщений басейн.
Окрім того, поблизу комплексу стартувало будівництво стадіону європейського зразка. Він матиме бігові доріжки, футбольне поле, спортивне устаткування для проведення змагань з легкої атлетики й трибуни для глядачів та гравців.
Варто зазначити, що станом на 9 вересня 2021 року загальна будівельна готовність об’єктів складає 72%.
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Про це повідомляють у Волинській облдержадміністрації.
Спортивний комплекс Луцького національного технічного університету з кожним днем змінюється і наближається до свого фінального вигляду після «великої» реконструкції.
Нагадаємо, що до кінця 2021 року студенти університету матимуть можливість займатися спортом на новому стадіоні та в оновленому спорткомплексі із басейном.
Зокрема, у рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» на базі ЛНТУ триває розбудова фізкультурно-спортивної та плавально-оздоровчої інфраструктури. Загальна кошторисна вартість робіт – більше 19 млн грн, з яких понад 17 млн грн. – кошти ДФРР.
Наразі у спортивному комплексі не зупиняються ремонтні роботи: уже встановлені вікна, будівельники перекривають дахом будівлю, утеплюють та оздоблюють фасад, паралельно – кладуть плитку у приміщенні, де розміщений басейн.
Окрім того, поблизу комплексу стартувало будівництво стадіону європейського зразка. Він матиме бігові доріжки, футбольне поле, спортивне устаткування для проведення змагань з легкої атлетики й трибуни для глядачів та гравців.
Варто зазначити, що станом на 9 вересня 2021 року загальна будівельна готовність об’єктів складає 72%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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