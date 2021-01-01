У селі біля Луцька штрафуватимуть за купи піску та щебеню біля будинків

Жителям Боратинської сільської ради нагадали про виконання обов’язків щодо наведення ладу на власній і прибудинковій територіях.Зокрема, на сайті громади йдеться про заборону складування будівельних матеріалів (пісок, щебінь, мішки з матеріалами тощо), будівельного сміття та відходів.Відповідні норми зафіксовані у Правилах благоустрою територій населених пунктів Боратинської сільської ради (частина 2 пункту 10 «Порядок здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території, територій житлової та громадської забудови» розділу 3 «Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою»).«Переконливо просимо мешканців, які здійснюють будівельні роботи, не створювати стихійних сміттєзвалищ поблизу власних будинків, складуючи будівельні або інші відходи. Адже коли такі насипи з’являються на узбіччях доріг це спотворює естетичний вигляд сіл та створює незручності для під’їзду аварійних та рятувальних служб. Якщо у вас виникла потреба у розміщенні будматеріалів у зв’язку з проведенням будівельних або ремонтних робіт, просимо завчасно повідомляти інспектора з благоустрою про місцерозташування та терміни зберігання таких відходів», - йдеться на сайті.Додамо, що за порушення Правил благоустрою територій населених пунктів Боратинської сільської ради винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення та Законом України «Про благоустрій населених пунктів» – накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.При виявленні фактів правопорушень та осіб, які вчинили такі дії просимо звертатися до інспектора з благоустрою Боратинської сільської ради +380995043572.