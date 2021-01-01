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У будинку Косачів на Волині знайшли лист, який пролежав на горищі 60 років. ФОТО

У будинку Косачів на Волині знайшли лист, який пролежав на горищі 60 років. ФОТО
У Колодяжному під час реконструкції Сірого будиночка будівельники виявили напівзотлілий лист адресований Йосипу Струцюку.

Напівзотлілий конверт зберігся у шарі тирси на горищі будиночка, - пише ІА Волинські Новини.

«Лист датований 1961 роком. На той час Йосип Струцюк був єдиними працівником нашого музею і разом з родиною проживав у Сірому будиночку, де йому виділили одну кімнату, – розповіла завідувачка Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки Ольга Бойко. – Йосип Струцюк працював екскурсоводом. У 1963 році Сірий будиночок став літературним музеєм, а Білий – меморіальним. Тоді йшла праця над експозицією. І Йосип Георгійович переписується з Володимиром Морозюком».

Останній у 1961 році працював інструктором відділу пропаганди і агітації Станіславського обкому комсомолу (Всесоюзна ленінська комуністична спілка молоді – молодіжна організація підконтрольна комуністам).
У будинку Косачів на Волині знайшли лист, який пролежав на горищі 60 років. ФОТО


«Лесю ж я люблю за її самобутність, за її любов до народної мудрості, що виразно виступає в її творах – поетичних перлинах», – пише Володимир Морозюк.

У листі йдеться, що він надіслав у Колодяжне путівник життя та діяльності Івана Франка на Станіславщині, хоча це й не стосується Лесі Українки. А ще – на друкарській машинці видав збірник історичних та революційних пісень Прикарпаття.

У будинку Косачів на Волині знайшли лист, який пролежав на горищі 60 років. ФОТО
У будинку Косачів на Волині знайшли лист, який пролежав на горищі 60 років. ФОТО

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Теги: Волинь, реконструкція
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