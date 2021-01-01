У будинку Косачів на Волині знайшли лист, який пролежав на горищі 60 років. ФОТО





Напівзотлілий конверт зберігся у шарі тирси на горищі будиночка, - пише



«Лист датований 1961 роком. На той час Йосип Струцюк був єдиними працівником нашого музею і разом з родиною проживав у Сірому будиночку, де йому виділили одну кімнату, – розповіла завідувачка Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки Ольга Бойко. – Йосип Струцюк працював екскурсоводом. У 1963 році Сірий будиночок став літературним музеєм, а Білий – меморіальним. Тоді йшла праця над експозицією. І Йосип Георгійович переписується з Володимиром Морозюком».



Останній у 1961 році працював інструктором відділу пропаганди і агітації Станіславського обкому комсомолу (Всесоюзна ленінська комуністична спілка молоді – молодіжна організація підконтрольна комуністам).



«Лесю ж я люблю за її самобутність, за її любов до народної мудрості, що виразно виступає в її творах – поетичних перлинах», – пише Володимир Морозюк.



У листі йдеться, що він надіслав у Колодяжне путівник життя та діяльності Івана Франка на Станіславщині, хоча це й не стосується Лесі Українки. А ще – на друкарській машинці видав збірник історичних та революційних пісень Прикарпаття.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Колодяжному під час реконструкції Сірого будиночка будівельники виявили напівзотлілий лист адресований Йосипу Струцюку.Напівзотлілий конверт зберігся у шарі тирси на горищі будиночка, - пише ІА Волинські Новини «Лист датований 1961 роком. На той час Йосип Струцюк був єдиними працівником нашого музею і разом з родиною проживав у Сірому будиночку, де йому виділили одну кімнату, – розповіла завідувачка Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки Ольга Бойко. – Йосип Струцюк працював екскурсоводом. У 1963 році Сірий будиночок став літературним музеєм, а Білий – меморіальним. Тоді йшла праця над експозицією. І Йосип Георгійович переписується з Володимиром Морозюком».Останній у 1961 році працював інструктором відділу пропаганди і агітації Станіславського обкому комсомолу (Всесоюзна ленінська комуністична спілка молоді – молодіжна організація підконтрольна комуністам).«Лесю ж я люблю за її самобутність, за її любов до народної мудрості, що виразно виступає в її творах – поетичних перлинах», – пише Володимир Морозюк.У листі йдеться, що він надіслав у Колодяжне путівник життя та діяльності Івана Франка на Станіславщині, хоча це й не стосується Лесі Українки. А ще – на друкарській машинці видав збірник історичних та революційних пісень Прикарпаття.

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