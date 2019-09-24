У Хмельницькому в школі масово отруїлися учні





Про це пише



"За оновленою інформацією ДУ "Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", станом на 16.00 9 вересня 2021 року зареєстровано уже 85 випадків захворювання.", - відзначає пресслужба.



Відомо, що десятьох дітей й одного дорослого госпіталізували внаслідок отруєння. Ще 74 дитини лікуються амбулаторно.



Згідно з попереднім діагнозом, у постраждалих - харчова токсикоінфекція, гастроентероколіт - одночасне запальне захворювання шлунка, товстого і тонкого кишківника.



Стан госпіталізованих оцінюється як середньої важкості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Внаслідок масового отруєння у школі Хмельницького - постраждали 85 осіб, серед них 84 дитини. Результати лабораторних досліджень досі не готові.Про це пише РБК-Україн а з посиланням на пресслужбу Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України."За оновленою інформацією ДУ "Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", станом на 16.00 9 вересня 2021 року зареєстровано уже 85 випадків захворювання.", - відзначає пресслужба.Відомо, що десятьох дітей й одного дорослого госпіталізували внаслідок отруєння. Ще 74 дитини лікуються амбулаторно.Згідно з попереднім діагнозом, у постраждалих - харчова токсикоінфекція, гастроентероколіт - одночасне запальне захворювання шлунка, товстого і тонкого кишківника.Стан госпіталізованих оцінюється як середньої важкості.

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