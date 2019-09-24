У Хмельницькому в школі масово отруїлися учні
Сьогодні, 03:18
Внаслідок масового отруєння у школі Хмельницького - постраждали 85 осіб, серед них 84 дитини. Результати лабораторних досліджень досі не готові.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України.
"За оновленою інформацією ДУ "Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", станом на 16.00 9 вересня 2021 року зареєстровано уже 85 випадків захворювання.", - відзначає пресслужба.
Відомо, що десятьох дітей й одного дорослого госпіталізували внаслідок отруєння. Ще 74 дитини лікуються амбулаторно.
Згідно з попереднім діагнозом, у постраждалих - харчова токсикоінфекція, гастроентероколіт - одночасне запальне захворювання шлунка, товстого і тонкого кишківника.
Стан госпіталізованих оцінюється як середньої важкості.
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Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України.
"За оновленою інформацією ДУ "Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", станом на 16.00 9 вересня 2021 року зареєстровано уже 85 випадків захворювання.", - відзначає пресслужба.
Відомо, що десятьох дітей й одного дорослого госпіталізували внаслідок отруєння. Ще 74 дитини лікуються амбулаторно.
Згідно з попереднім діагнозом, у постраждалих - харчова токсикоінфекція, гастроентероколіт - одночасне запальне захворювання шлунка, товстого і тонкого кишківника.
Стан госпіталізованих оцінюється як середньої важкості.
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