Поляки хочуть видобувати газ в Західній Україні





Про це під час спільної пресконференції з Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у межах XXX Економічного форуму у польському Карпачі (південний захід РП) сказав глава уряду Польщі Матеуш Моравецький, передає кореспондент



«Ми також хочемо, щоб польська нафтогазова компанія PGNiG розширювала співпрацю з українськими партнерами щодо видобутку газу у Західній Україні, що дасть можливість ставати незалежними від Росії», - зазначив Моравецький.



Він підкреслив, що нещодавнє рішення суду ЄС не дозволило Газпрому монополізувати експлуатацію газопроводу OPAL (наземне продовження газопроводу Nord Stream 2 - ред.).



За його словами, це допоможе спільно опрацювати механізми підтримання стратегії Польщі як газового хабу.



Моравецький заявив, що Польща підтримує територіальну цілісність України, засуджує агресивні дії РФ в Україні та вітає започаткування «Кримської платформи».



Глава уряду Польщі повідомив, що під час зустрічі з українським колегою було детально обговорено ситуацію в Білорусі та на польсько-білоруському кордоні.



За словами прем'єра РП, Варшава хоче розвивати партнерство з Україною у багатьох сферах, зокрема, у розбудові інфраструктури на кордоні, транскордонну співпрацю, економічне співробітництво.



Моравецький зазначив, що Польща передала Україні медикаменти для протидії пандемії коронавірусу, а нещодавно - 600 тис. доз вакцини AstraZeneca. Незабаром буде передано другу партії вакцини у кількості 600 тис. доз.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Польща зацікавлена у видобутку газу в Західній Україні, що дасть можливість ставати більш незалежними від Росії у сфері енергетики.Про це під час спільної пресконференції з Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у межах XXX Економічного форуму у польському Карпачі (південний захід РП) сказав глава уряду Польщі Матеуш Моравецький, передає кореспондент Укрінформу. «Ми також хочемо, щоб польська нафтогазова компанія PGNiG розширювала співпрацю з українськими партнерами щодо видобутку газу у Західній Україні, що дасть можливість ставати незалежними від Росії», - зазначив Моравецький.Він підкреслив, що нещодавнє рішення суду ЄС не дозволило Газпрому монополізувати експлуатацію газопроводу OPAL (наземне продовження газопроводу Nord Stream 2 - ред.).За його словами, це допоможе спільно опрацювати механізми підтримання стратегії Польщі як газового хабу.Моравецький заявив, що Польща підтримує територіальну цілісність України, засуджує агресивні дії РФ в Україні та вітає започаткування «Кримської платформи».Глава уряду Польщі повідомив, що під час зустрічі з українським колегою було детально обговорено ситуацію в Білорусі та на польсько-білоруському кордоні.За словами прем'єра РП, Варшава хоче розвивати партнерство з Україною у багатьох сферах, зокрема, у розбудові інфраструктури на кордоні, транскордонну співпрацю, економічне співробітництво.Моравецький зазначив, що Польща передала Україні медикаменти для протидії пандемії коронавірусу, а нещодавно - 600 тис. доз вакцини AstraZeneca. Незабаром буде передано другу партії вакцини у кількості 600 тис. доз.

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