Поляки хочуть видобувати газ в Західній Україні
Сьогодні, 00:15
Польща зацікавлена у видобутку газу в Західній Україні, що дасть можливість ставати більш незалежними від Росії у сфері енергетики.
Про це під час спільної пресконференції з Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у межах XXX Економічного форуму у польському Карпачі (південний захід РП) сказав глава уряду Польщі Матеуш Моравецький, передає кореспондент Укрінформу.
«Ми також хочемо, щоб польська нафтогазова компанія PGNiG розширювала співпрацю з українськими партнерами щодо видобутку газу у Західній Україні, що дасть можливість ставати незалежними від Росії», - зазначив Моравецький.
Він підкреслив, що нещодавнє рішення суду ЄС не дозволило Газпрому монополізувати експлуатацію газопроводу OPAL (наземне продовження газопроводу Nord Stream 2 - ред.).
За його словами, це допоможе спільно опрацювати механізми підтримання стратегії Польщі як газового хабу.
Моравецький заявив, що Польща підтримує територіальну цілісність України, засуджує агресивні дії РФ в Україні та вітає започаткування «Кримської платформи».
Глава уряду Польщі повідомив, що під час зустрічі з українським колегою було детально обговорено ситуацію в Білорусі та на польсько-білоруському кордоні.
За словами прем'єра РП, Варшава хоче розвивати партнерство з Україною у багатьох сферах, зокрема, у розбудові інфраструктури на кордоні, транскордонну співпрацю, економічне співробітництво.
Моравецький зазначив, що Польща передала Україні медикаменти для протидії пандемії коронавірусу, а нещодавно - 600 тис. доз вакцини AstraZeneca. Незабаром буде передано другу партії вакцини у кількості 600 тис. доз.
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Про це під час спільної пресконференції з Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у межах XXX Економічного форуму у польському Карпачі (південний захід РП) сказав глава уряду Польщі Матеуш Моравецький, передає кореспондент Укрінформу.
«Ми також хочемо, щоб польська нафтогазова компанія PGNiG розширювала співпрацю з українськими партнерами щодо видобутку газу у Західній Україні, що дасть можливість ставати незалежними від Росії», - зазначив Моравецький.
Він підкреслив, що нещодавнє рішення суду ЄС не дозволило Газпрому монополізувати експлуатацію газопроводу OPAL (наземне продовження газопроводу Nord Stream 2 - ред.).
За його словами, це допоможе спільно опрацювати механізми підтримання стратегії Польщі як газового хабу.
Моравецький заявив, що Польща підтримує територіальну цілісність України, засуджує агресивні дії РФ в Україні та вітає започаткування «Кримської платформи».
Глава уряду Польщі повідомив, що під час зустрічі з українським колегою було детально обговорено ситуацію в Білорусі та на польсько-білоруському кордоні.
За словами прем'єра РП, Варшава хоче розвивати партнерство з Україною у багатьох сферах, зокрема, у розбудові інфраструктури на кордоні, транскордонну співпрацю, економічне співробітництво.
Моравецький зазначив, що Польща передала Україні медикаменти для протидії пандемії коронавірусу, а нещодавно - 600 тис. доз вакцини AstraZeneca. Незабаром буде передано другу партії вакцини у кількості 600 тис. доз.
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