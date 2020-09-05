Російські найманці обстріляли оперативно-слідчу групу СБУ
Сьогодні, 01:13
Оперативно-слідча група СБУ, яка працювала біля лінії зіткнення на Луганщині, потрапила під обстріл бойовиків «ЛНР». Співробітників спецслужби «накрило вогнем» під час роботи в Трьохізбенці.
Там офіцери СБУ збирали докази, що підтверджують вину найманців в обстрілах мирних населених пунктів вздовж лінії розмежування, - йдеться на сайті СБУ.
За оперативною інформацією, бойовики стріляли із заборонених «Мінськими угодами» великокаліберних мінометів. Усі члени оперативно-слідчої групи СБУ залишилися в живих.
Наразі українська спецслужба продовжує збирати докази у кримінальному провадженні за фактом вчорашнього обстрілу українських позицій. Це вже 64 провадження з початку року, яке СБУ відкрила за фактом обстрілів лише у Луганській області.
Нагадаємо, що російські окупаційні війська ввечері 8 вересня обстріляли район тубдиспансеру в селі Трьохізбенка Щастинського району Луганської області. Вони використовували заборонене Мінськими угодами великокаліберне озброєння. Внаслідок атаки зазнали поранень шестеро українських військовослужбовців.
Крім того, застосована ворогом артилерія калібру 122 мм влучила у цивільні об’єкти та пошкодила житлові багатоповерхові та приватні будинки мешканців села Трьохізбенка.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що заподіяв тяжкі наслідки) триває під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.
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Там офіцери СБУ збирали докази, що підтверджують вину найманців в обстрілах мирних населених пунктів вздовж лінії розмежування, - йдеться на сайті СБУ.
За оперативною інформацією, бойовики стріляли із заборонених «Мінськими угодами» великокаліберних мінометів. Усі члени оперативно-слідчої групи СБУ залишилися в живих.
Наразі українська спецслужба продовжує збирати докази у кримінальному провадженні за фактом вчорашнього обстрілу українських позицій. Це вже 64 провадження з початку року, яке СБУ відкрила за фактом обстрілів лише у Луганській області.
Нагадаємо, що російські окупаційні війська ввечері 8 вересня обстріляли район тубдиспансеру в селі Трьохізбенка Щастинського району Луганської області. Вони використовували заборонене Мінськими угодами великокаліберне озброєння. Внаслідок атаки зазнали поранень шестеро українських військовослужбовців.
Крім того, застосована ворогом артилерія калібру 122 мм влучила у цивільні об’єкти та пошкодила житлові багатоповерхові та приватні будинки мешканців села Трьохізбенка.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що заподіяв тяжкі наслідки) триває під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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