Російські найманці обстріляли оперативно-слідчу групу СБУ

Оперативно-слідча група СБУ, яка працювала біля лінії зіткнення на Луганщині, потрапила під обстріл бойовиків «ЛНР». Співробітників спецслужби «накрило вогнем» під час роботи в Трьохізбенці.Там офіцери СБУ збирали докази, що підтверджують вину найманців в обстрілах мирних населених пунктів вздовж лінії розмежування, - йдеться на сайті СБУ.За оперативною інформацією, бойовики стріляли із заборонених «Мінськими угодами» великокаліберних мінометів. Усі члени оперативно-слідчої групи СБУ залишилися в живих.Наразі українська спецслужба продовжує збирати докази у кримінальному провадженні за фактом вчорашнього обстрілу українських позицій. Це вже 64 провадження з початку року, яке СБУ відкрила за фактом обстрілів лише у Луганській області.Нагадаємо, що російські окупаційні війська ввечері 8 вересня обстріляли район тубдиспансеру в селі Трьохізбенка Щастинського району Луганської області. Вони використовували заборонене Мінськими угодами великокаліберне озброєння. Внаслідок атаки зазнали поранень шестеро українських військовослужбовців.Крім того, застосована ворогом артилерія калібру 122 мм влучила у цивільні об’єкти та пошкодила житлові багатоповерхові та приватні будинки мешканців села Трьохізбенка.Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що заподіяв тяжкі наслідки) триває під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.