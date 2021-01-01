Поліція проводитиме показові рейди для боротьби з порушниками маскового режиму
Сьогодні, 04:23
Національна поліція невдовзі почне проводити показові рейди з контролю дотримання носіння масок. Перевірки пройдуть на об’єктах критичної інфраструктури.
Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю «Громадському», - пише Главком.
Він наголосив, що поліція проводитиме такі рейди, оскільки норми прописані в кожній зоні епідемічної небезпеки.
«Ми вже декілька разів спілкувалися з Національною поліцією. Ми будемо починати з показових рейдів. Ми дійсно розуміємо, що в аеропорту «Бориспіль» зараз не контролюється геть нічого. Тому ми будемо запроваджувати механізм таких рейдів», – сказав Кузін.
Він наголосив, що рейди відбуватимуть також і в областях. Міністерство охорони здоров'я з поліцією зараз опрацьовують «більш жорсткі заходи з контролю використання засобів індивідуального захисту».
Зазначимо, що носіння масок навіть при перебуванні регіонів у «зеленій» зоні карантину є обов’язковим у місцях масового скупчення людей: громадському транспорті, магазинах, кінотеатрах тощо.
Нагадаємо, міністерство охорони здоров’я не планує масово щеплювати українців третьою, бустерною дозою вакцини проти Covid-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю «Громадському», - пише Главком.
Він наголосив, що поліція проводитиме такі рейди, оскільки норми прописані в кожній зоні епідемічної небезпеки.
«Ми вже декілька разів спілкувалися з Національною поліцією. Ми будемо починати з показових рейдів. Ми дійсно розуміємо, що в аеропорту «Бориспіль» зараз не контролюється геть нічого. Тому ми будемо запроваджувати механізм таких рейдів», – сказав Кузін.
Він наголосив, що рейди відбуватимуть також і в областях. Міністерство охорони здоров'я з поліцією зараз опрацьовують «більш жорсткі заходи з контролю використання засобів індивідуального захисту».
Зазначимо, що носіння масок навіть при перебуванні регіонів у «зеленій» зоні карантину є обов’язковим у місцях масового скупчення людей: громадському транспорті, магазинах, кінотеатрах тощо.
Нагадаємо, міністерство охорони здоров’я не планує масово щеплювати українців третьою, бустерною дозою вакцини проти Covid-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Поліція проводитиме показові рейди для боротьби з порушниками маскового режиму
Сьогодні, 04:23
У Хмельницькому в школі масово отруїлися учні
Сьогодні, 03:18
Дані збирали на 5 континентах: у Луцьку презентували книгу спогадів про Лесю Українку. ВІДЕО
Сьогодні, 02:16
Російські найманці обстріляли оперативно-слідчу групу СБУ
Сьогодні, 01:13
Поляки хочуть видобувати газ в Західній Україні
Сьогодні, 00:15
Медіа