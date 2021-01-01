Поліція проводитиме показові рейди для боротьби з порушниками маскового режиму

Національна поліція невдовзі почне проводити показові рейди з контролю дотримання носіння масок. Перевірки пройдуть на об’єктах критичної інфраструктури.Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю «Громадському», - пише Главком.Він наголосив, що поліція проводитиме такі рейди, оскільки норми прописані в кожній зоні епідемічної небезпеки.«Ми вже декілька разів спілкувалися з Національною поліцією. Ми будемо починати з показових рейдів. Ми дійсно розуміємо, що в аеропорту «Бориспіль» зараз не контролюється геть нічого. Тому ми будемо запроваджувати механізм таких рейдів», – сказав Кузін.Він наголосив, що рейди відбуватимуть також і в областях. Міністерство охорони здоров'я з поліцією зараз опрацьовують «більш жорсткі заходи з контролю використання засобів індивідуального захисту».Зазначимо, що носіння масок навіть при перебуванні регіонів у «зеленій» зоні карантину є обов’язковим у місцях масового скупчення людей: громадському транспорті, магазинах, кінотеатрах тощо.Нагадаємо, міністерство охорони здоров’я не планує масово щеплювати українців третьою, бустерною дозою вакцини проти Covid-19.