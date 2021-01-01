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«Старий Луцьк» підсилився трьома гравцями

«Старий Луцьк» підсилився трьома гравцями
Баскетбольний клуб "Старий Луцьк" підписав трьох нових гравців, які виступатимуть за команду у наступному сезоні.

Про це йдеться на офіційному сайті клубу.

Під час передзесонної конференції тренери та гравці говорили про плани на сезон та багато іншого. Капітан команди Едуард Федчук розповів про підготовку до нового сезону: «На тренуваннях у нас спекотно і в сезоні теж буде гаряче. Вам не доведеться сумувати».

На завершення заходу презентували нових гравців, якими стали Ілля Заєць, Євген Коровяков та Микола Полюляк. Зауважимо, що вже 10-го вересня БК «Старий Луцьк-Університет» зіграє у турнірі пам’яті Олексія Веремійчика.

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Теги: Волинь, Луцьк, баскетбол
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