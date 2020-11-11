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Волинянка знайшла рідкісний гриб

Волинянка знайшла рідкісний гриб
Жителька села Нові Червища Камінь-Каширського району Марія Салівончик знайшла у лісі рідкісний гриб, занесений до Червоної Книги України.

Про це йдеться у матеріалі газети "Полісся".

Знайшовши в інтернеті світлини із зображеннями, подібними до знахідки, жінка вирішила, що це грифола кучерява. Але насправді гриб більше схожий на спарасис кучерявий. У народі його називають заяча капуста або грибна капуста.

До речі, минулого року цього гриба уже знаходили у наших лісах, зокрема, в межах Полицівського лісництва.

Зазвичай він трапляється рідко. А тому у багатьох країнах охороняється законом. До Червоної книги України він занесений зі статусом «зникаючий».

Як зазначається в довідковій літературі, росте спарасис із серпня до кінця вересня у хвойних лісах, на корінні або біля основи живих та сухостійних стовбурів, на пеньках дерев хвойних порід, сосен, ялин, ялиці. В Україні зустрічається на Лівобережному та Західному Поліссі, а також в Карпатах.

Цей гриб насправді є їстівним у молодому стані і його навчилися вирощувати в штучних умовах. На смак гриб-цар, як ще його називають, кажуть, досить непоганий: має приємну ніжну консистенцію м’якоті і особливий горіховий запах.

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Теги: Волинь, гриби
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