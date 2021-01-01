Скільки цукру можна їсти щодня без шкоди для здоров'я





Про те, яка кількість цукру в день безпечно для здоров'я, розповіла дієтолог-ендокринолог Тетяна Бочарова, - пише

Норма для дорослих



Відповідно до рекомендацій ВООЗ, денна норма цукру для дорослої людини становить приблизно 20-25 грамів. При цьому число включає в себе не тільки цукор, який ми щодня кладемо в гарячі напої, а й цукор, який знаходиться в складі безлічі продуктів: десертів, соусів, кетчупів, консервованих овочів, готових оброблених сніданків і знежиреної молочної продукції.



"Цукор - біла смерть"



Також дієтолог зазначила, що допустима норма цукру (20-25 грамів) еквівалентна приблизно п'яти або шести ложок цукру. В день ми випиваємо чай два-три рази і, відповідно, кладемо стільки ж ложок цукрового піску в гарячий напій. Більш того, ми вживаємо і інші солодощі, в складі яких міститься велика кількість цукру: 50 грамів молочного шоколаду, банку газованого напою об'ємом 0,3 літра або два перестиглих банана.



При надмірному вживанні цих продуктів, зростає ризик розвитку діабету другого типу та ожиріння, додала лікар. Перевищуючи денну норму цукру, ми на свій страх і ризик робимо крок на шляху до багатьох проблем зі здоров'ям. «Коли з'їдається більше солодкого, кількість калорій з таких продуктів не повинна перевищувати 10 відсотків від загальної калорійності денного раціону», - заявила Тетяна Бочарова.



Норма для дітей



За словами ендокринолога, щоденна норма цукру для діток до десяти років становить приблизно три ложки. Дітям до трьох років отримувати цукор можна лише з наступних джерел: фрукти, сухофрукти та овочі.

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Відповідно до рекомендацій ВООЗ, денна норма цукру для дорослої людини становить приблизно 20-25 грамів. При цьому число включає в себе не тільки цукор, який ми щодня кладемо в гарячі напої, а й цукор, який знаходиться в складі безлічі продуктів: десертів, соусів, кетчупів, консервованих овочів, готових оброблених сніданків і знежиреної молочної продукції.Також дієтолог зазначила, що допустима норма цукру (20-25 грамів) еквівалентна приблизно п'яти або шести ложок цукру. В день ми випиваємо чай два-три рази і, відповідно, кладемо стільки ж ложок цукрового піску в гарячий напій. Більш того, ми вживаємо і інші солодощі, в складі яких міститься велика кількість цукру: 50 грамів молочного шоколаду, банку газованого напою об'ємом 0,3 літра або два перестиглих банана.При надмірному вживанні цих продуктів, зростає ризик розвитку діабету другого типу та ожиріння, додала лікар. Перевищуючи денну норму цукру, ми на свій страх і ризик робимо крок на шляху до багатьох проблем зі здоров'ям. «Коли з'їдається більше солодкого, кількість калорій з таких продуктів не повинна перевищувати 10 відсотків від загальної калорійності денного раціону», - заявила Тетяна Бочарова.За словами ендокринолога, щоденна норма цукру для діток до десяти років становить приблизно три ложки. Дітям до трьох років отримувати цукор можна лише з наступних джерел: фрукти, сухофрукти та овочі.

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