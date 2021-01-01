В Україні – один з найбільших з кінця травня добових показників захворюваності на COVID-19

За добу 9 вересня 2021 року в Україні зафіксували 3 615 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 348, серед медпрацівників – 61).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 10 вересня.Показник захворюваності COVID-19 в Україні один з найбільших з кінця травня.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 1 056 осіб;◾️ летальних випадків – 76;◾️ одужало – 1 310 осіб.За добу протестовано:◾️ методом ПЛР – 28 961 особа,◾️ методом ІФА – 6 784 особи,◾️ експрес-тестами – 25 236 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 2 310 554 особи;◾️ одужало – 2 218 873 особи;◾️ летальних випадків – 54 251;◾️ проведено ПЛР-тестувань – 12 217 031.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (406), Харківській (341), Львівській (292), Чернівецькій (235) та Одеській (235) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 406 випадків;Вінницька область – 98 випадків;Волинська область – 91 випадок;Дніпропетровська область – 196 випадків;Донецька область – 110 випадків;Житомирська область – 112 випадків;Закарпатська область – 22 випадки;Запорізька область – 165 випадків;Івано-Франківська область – 90 випадків;Київська область – 162 випадки;Кіровоградська область – 13 випадків;Луганська область – 109 випадків;Львівська область – 292 випадки;Миколаївська область – 69 випадків;Одеська область – 233 випадки;Полтавська область – 70 випадків;Рівненська область – 110 випадків;Сумська область – 78 випадків;Тернопільська область – 147 випадків;Харківська область – 341 випадок;Херсонська область – 97 випадків;Хмельницька область – 191 випадок;Черкаська область – 99 випадків;Чернівецька область – 235 випадків;Чернігівська область – 79 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.