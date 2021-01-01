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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні – один з найбільших з кінця травня добових показників захворюваності на COVID-19

В Україні – один з найбільших з кінця травня добових показників захворюваності на COVID-19
За добу 9 вересня 2021 року в Україні зафіксували 3 615 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 348, серед медпрацівників – 61).

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 10 вересня.

Показник захворюваності COVID-19 в Україні один з найбільших з кінця травня.

Також за минулу добу:

◾️ госпіталізували – 1 056 осіб;
◾️ летальних випадків – 76;
◾️ одужало – 1 310 осіб.

За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 28 961 особа,
◾️ методом ІФА – 6 784 особи,
◾️ експрес-тестами – 25 236 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 310 554 особи;
◾️ одужало – 2 218 873 особи;
◾️ летальних випадків – 54 251;
◾️ проведено ПЛР-тестувань – 12 217 031.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (406), Харківській (341), Львівській (292), Чернівецькій (235) та Одеській (235) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 406 випадків;
Вінницька область – 98 випадків;
Волинська область – 91 випадок;
Дніпропетровська область – 196 випадків;
Донецька область – 110 випадків;
Житомирська область – 112 випадків;
Закарпатська область – 22 випадки;
Запорізька область – 165 випадків;
Івано-Франківська область – 90 випадків;
Київська область – 162 випадки;
Кіровоградська область – 13 випадків;
Луганська область – 109 випадків;
Львівська область – 292 випадки;
Миколаївська область – 69 випадків;
Одеська область – 233 випадки;
Полтавська область – 70 випадків;
Рівненська область – 110 випадків;
Сумська область – 78 випадків;
Тернопільська область – 147 випадків;
Харківська область – 341 випадок;
Херсонська область – 97 випадків;
Хмельницька область – 191 випадок;
Черкаська область – 99 випадків;
Чернівецька область – 235 випадків;
Чернігівська область – 79 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: статистика, коронавірус
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