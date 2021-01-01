На Волині чоловік хотів незаконно перевезти іноземку в Польщу
Сьогодні, 09:11
Міграційна поліція Волині викрила зловмисника у незаконному переправленні за кордон громадянки Алжиру.
Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.
У серпні цього року оперативники міграційної поліції Волинської області спільно зі співробітниками Головного оперативно-розшукового відділу 6-го прикордонного Волинського загону за процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури задокументували протиправну діяльність 24-річного громадянина Алжиру.
Чоловік організував та сприяв у незаконному переправлені до Республіки Польща громадянки Алжиру.
Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
Слідчі відділення поліції №1 (місто Любомль) Ковельського РУП кримінальне провадження з угодою про визнання винуватості скерували до суду.
Суд визнав винним іноземця у скоєнні інкримінованого правопорушення та призначив покарання у вигляді штрафу.
Окрім цього, працівники Державної прикордонної служби України щодо фігуранта склали адміністративний протокол за ч.1 ст. 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) та прийняли рішення про примусове повернення до країни походження.
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Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.
У серпні цього року оперативники міграційної поліції Волинської області спільно зі співробітниками Головного оперативно-розшукового відділу 6-го прикордонного Волинського загону за процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури задокументували протиправну діяльність 24-річного громадянина Алжиру.
Чоловік організував та сприяв у незаконному переправлені до Республіки Польща громадянки Алжиру.
Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
Слідчі відділення поліції №1 (місто Любомль) Ковельського РУП кримінальне провадження з угодою про визнання винуватості скерували до суду.
Суд визнав винним іноземця у скоєнні інкримінованого правопорушення та призначив покарання у вигляді штрафу.
Окрім цього, працівники Державної прикордонної служби України щодо фігуранта склали адміністративний протокол за ч.1 ст. 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) та прийняли рішення про примусове повернення до країни походження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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