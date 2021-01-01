На Волині чоловік хотів незаконно перевезти іноземку в Польщу

Міграційна поліція Волині викрила зловмисника у незаконному переправленні за кордон громадянки Алжиру.Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.У серпні цього року оперативники міграційної поліції Волинської області спільно зі співробітниками Головного оперативно-розшукового відділу 6-го прикордонного Волинського загону за процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури задокументували протиправну діяльність 24-річного громадянина Алжиру.Чоловік організував та сприяв у незаконному переправлені до Республіки Польща громадянки Алжиру.Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).Слідчі відділення поліції №1 (місто Любомль) Ковельського РУП кримінальне провадження з угодою про визнання винуватості скерували до суду.Суд визнав винним іноземця у скоєнні інкримінованого правопорушення та призначив покарання у вигляді штрафу.Окрім цього, працівники Державної прикордонної служби України щодо фігуранта склали адміністративний протокол за ч.1 ст. 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) та прийняли рішення про примусове повернення до країни походження.