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Курс валют у Луцьку на 10 вересня

Курс валют у Луцьку на 10 вересня
Курс долара в обмінниках Луцька станом на 10 вересня року такий: купівля – 26.629, а продаж – 26.869.

Євро при купівлі становить – 31.371, продажу – 31.803.

Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.375.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.625, продаж – 7.131.

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Теги: курс гривні, Луцьк
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