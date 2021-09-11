Куди піти у Луцьку на вихідних 11–12 вересня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

Цими вихідними у Луцьку обіцяють чудову погоду, тому не варто сидіти у чотирьох стінах. Аби лучани мали змогу розважитись після складного робочого тижня, в обласному центрі Волині запланували чимало цікавих заходів на будь-який смак.підготувало добірку подій, серед яких кожен обов'язково знайде щось цікаве та особливе.На території ТРЦ «ПортСіті». Заклад буде доволі великим – площею приблизно 675 квадратних метрів та більш як на 200 посадкових місць. Окрім того, матиме літню терасу і «МакДрайв» (можливість замовити і отримати замовлення, не виходячи з автомобіля).О 17 та 19 годині у РЦ «Промінь» відбудеться. Вартість квитків: від 380 до 1 020 гривень.Придбати білети - заО 18 годині у Волинському драмтеатрі покажуть. Це камерна сцена.Квитки - за номером 050 66 28 938.О 21 годині у ресторані-караоке George's Club (РЦ «Промінь») запрошують на- акордеоніста-віртуоза, лауреата багатьох конкурсів і фестивалів в Україні та за кордоном. Вхід коштує 100 гривень.Бронювання столиків: (050) 490 77 14.О 8 годині розпочнеться. Програма марафону:08:00 — 15:00 — Робота камер схову;08:30 – Відкриття змагань;09:00 — Старт на дистанції 21.0975 км, 10 км, 5км ;12:00 — Старт на дистанції 100 м (діти, біг);12:10 — Старт на дистанції 500 м (діти, біг);12:30 — Старт на дистанції 1000 м (діти, біг);13:00 — Нагородження переможців , розіграш лотереї;13:30 — Закриття змагань.«До події залишається не так вже й багато. Ми знову оновили трасу, попіклувались про те, щоб маршрут був комфортним, безпечним і цікавим, підготували чимало сюрпризів у стартово-фінішній зоні, аби твоїм рідним не довелось сумувати, поки ти встановлюватимеш власний рекорд, і продовжуємо вигадувати усе нові цікавинки, аби цей день був незабутнім. Рішення очевидне. Ми чекаємо саме на тебе», - запрошують організатори.Реєстрація - заО 18 годині у Волинському драмтеатрі -. Це мелодраматична комедія. Режисер-постановник - заслужена артистка УкраїниКупити білети можна за номером 050 66 28 938.