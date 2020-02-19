12 вересня у Луцьку перекриють вулиці: яким маршрутом курсуватиме транспорт
Сьогодні, 09:30
12 вересня 2021 року у місті Луцьк вшосте відбудеться Dmytruk Luchesk Half Marathon. Перекриття руху відбудеться з 08.00 год до завершення заходу.
Про це інформуюбть у пресслужбі Луцькради.
Рух тролейбусів на період перекриття призупинено.
Зміни в мережі на період перекриття руху з 08.00 до 11.00 год. 12.09.2021:
№ 1 - Дубнівська, Авторемонтна, Рівненська, Задворецька, Клима Савура, Перемоги;
№2 - Грушевського, Мойсея, Огієнка , Клима Савура, Задворецька, Рівненська;
№3 - Шевченка, Набережна, Яровиці, Мойсея, Перемоги;
№6 - Грушевського, Яровиця, Набережна (Шевченка);
№9 - Станіславського, Гнідавська, Потебні, Львівська, Ковельська, Набережна, Яровиці, Мойсея, Перемоги;
№10 - Станіславського, Гнідавська, Потебні, Львівська, Ковельська, Набережна, Яровиці, Перемоги, Мойсея, Огієнка, Клима Савура, Задворецька, Рівненська, у зворотньому напрямку Мойсея, Яровиця, Набережна, Ковельська, Львівська, Потебні;
№11- Станіславського, Гнідавська, Потебні, Львівська, Ковельська, Набережна, Яровиці, Перемоги, у зворотньому: Рівненська, Задворецька, Клима Савура, Перемоги, Яровиця, Набережна, Ковельська, Львівська, Потебні, Гнідавська;
№12 - Львівська, Ковельська, Набережна, Яровиці, Мойсея, Огієнка, Клима Савура, Задворецька, Рівненська;
№19 - Перемоги, Мойсея, Яровиця, Набережна, Ковельська;
№ 22,22а - Ковельська, Набережна, Яровиці, Мойсея, Перемоги;
№24 - Ковельська, Набережна, Яровиці, Мойсея, Перемоги;
№25 -Ковельська, Набережна, Яровиці, Мойсея, Перемоги, у зворотньому: Рівненська, Задворецька, Клима Савура, Перемоги, Мойсея, Яровиця, Набережна, Ковельська, Львівська, Потебні, Гнідавська;
№26 - Без змін;
№26а - Стрілецька кільце (кінцева);
№27,27а - Перемоги, Мойсея, Яровиця, Набережна, Ковельська;
№28 - Станіславського, Гнідавська, Потебні, Львівська, Ковельська, Набережна, Яровиці, Мойсея, Перемоги;
№29 - Ковельська, Набережна, Яровиці, Мойсея, Огієнка, Клима Савура, Задворецька, Рівненська, у зворотньому напрямку Мойсея, Яровиця, Набережна, Ковельська;
№30 - Дубнівська, Авторемонтна, Рівненська, Задворецька, Клима Савура, Огієнка, Мойсея, Яровиця, Набережна, Ковельська;
№31 - Рівненська, Задворецька, Клима Савура, Перемоги, Мойсея, Яровиця, Набережна, Шевченка;
№32 - Ковельська, Набережна, Яровиці, Мойсея.
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Про це інформуюбть у пресслужбі Луцькради.
Рух тролейбусів на період перекриття призупинено.
Зміни в мережі на період перекриття руху з 08.00 до 11.00 год. 12.09.2021:
№ 1 - Дубнівська, Авторемонтна, Рівненська, Задворецька, Клима Савура, Перемоги;
№2 - Грушевського, Мойсея, Огієнка , Клима Савура, Задворецька, Рівненська;
№3 - Шевченка, Набережна, Яровиці, Мойсея, Перемоги;
№6 - Грушевського, Яровиця, Набережна (Шевченка);
№9 - Станіславського, Гнідавська, Потебні, Львівська, Ковельська, Набережна, Яровиці, Мойсея, Перемоги;
№10 - Станіславського, Гнідавська, Потебні, Львівська, Ковельська, Набережна, Яровиці, Перемоги, Мойсея, Огієнка, Клима Савура, Задворецька, Рівненська, у зворотньому напрямку Мойсея, Яровиця, Набережна, Ковельська, Львівська, Потебні;
№11- Станіславського, Гнідавська, Потебні, Львівська, Ковельська, Набережна, Яровиці, Перемоги, у зворотньому: Рівненська, Задворецька, Клима Савура, Перемоги, Яровиця, Набережна, Ковельська, Львівська, Потебні, Гнідавська;
№12 - Львівська, Ковельська, Набережна, Яровиці, Мойсея, Огієнка, Клима Савура, Задворецька, Рівненська;
№19 - Перемоги, Мойсея, Яровиця, Набережна, Ковельська;
№ 22,22а - Ковельська, Набережна, Яровиці, Мойсея, Перемоги;
№24 - Ковельська, Набережна, Яровиці, Мойсея, Перемоги;
№25 -Ковельська, Набережна, Яровиці, Мойсея, Перемоги, у зворотньому: Рівненська, Задворецька, Клима Савура, Перемоги, Мойсея, Яровиця, Набережна, Ковельська, Львівська, Потебні, Гнідавська;
№26 - Без змін;
№26а - Стрілецька кільце (кінцева);
№27,27а - Перемоги, Мойсея, Яровиця, Набережна, Ковельська;
№28 - Станіславського, Гнідавська, Потебні, Львівська, Ковельська, Набережна, Яровиці, Мойсея, Перемоги;
№29 - Ковельська, Набережна, Яровиці, Мойсея, Огієнка, Клима Савура, Задворецька, Рівненська, у зворотньому напрямку Мойсея, Яровиця, Набережна, Ковельська;
№30 - Дубнівська, Авторемонтна, Рівненська, Задворецька, Клима Савура, Огієнка, Мойсея, Яровиця, Набережна, Ковельська;
№31 - Рівненська, Задворецька, Клима Савура, Перемоги, Мойсея, Яровиця, Набережна, Шевченка;
№32 - Ковельська, Набережна, Яровиці, Мойсея.
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