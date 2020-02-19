вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

12 вересня у Луцьку перекриють вулиці: яким маршрутом курсуватиме транспорт

12 вересня у Луцьку перекриють вулиці: яким маршрутом курсуватиме транспорт
12 вересня 2021 року у місті Луцьк вшосте відбудеться Dmytruk Luchesk Half Marathon. Перекриття руху відбудеться з 08.00 год до завершення заходу.

Про це інформуюбть у пресслужбі Луцькради.

Рух тролейбусів на період перекриття призупинено.

Зміни в мережі на період перекриття руху з 08.00 до 11.00 год. 12.09.2021:

№ 1 - Дубнівська, Авторемонтна, Рівненська, Задворецька, Клима Савура, Перемоги;

№2 - Грушевського, Мойсея, Огієнка , Клима Савура, Задворецька, Рівненська;

№3 - Шевченка, Набережна, Яровиці, Мойсея, Перемоги;

№6 - Грушевського, Яровиця, Набережна (Шевченка);

№9 - Станіславського, Гнідавська, Потебні, Львівська, Ковельська, Набережна, Яровиці, Мойсея, Перемоги;

№10 - Станіславського, Гнідавська, Потебні, Львівська, Ковельська, Набережна, Яровиці, Перемоги, Мойсея, Огієнка, Клима Савура, Задворецька, Рівненська, у зворотньому напрямку Мойсея, Яровиця, Набережна, Ковельська, Львівська, Потебні;

№11- Станіславського, Гнідавська, Потебні, Львівська, Ковельська, Набережна, Яровиці, Перемоги, у зворотньому: Рівненська, Задворецька, Клима Савура, Перемоги, Яровиця, Набережна, Ковельська, Львівська, Потебні, Гнідавська;

№12 - Львівська, Ковельська, Набережна, Яровиці, Мойсея, Огієнка, Клима Савура, Задворецька, Рівненська;

№19 - Перемоги, Мойсея, Яровиця, Набережна, Ковельська;

№ 22,22а - Ковельська, Набережна, Яровиці, Мойсея, Перемоги;

№24 - Ковельська, Набережна, Яровиці, Мойсея, Перемоги;

№25 -Ковельська, Набережна, Яровиці, Мойсея, Перемоги, у зворотньому: Рівненська, Задворецька, Клима Савура, Перемоги, Мойсея, Яровиця, Набережна, Ковельська, Львівська, Потебні, Гнідавська;

№26 - Без змін;

№26а - Стрілецька кільце (кінцева);

№27,27а - Перемоги, Мойсея, Яровиця, Набережна, Ковельська;

№28 - Станіславського, Гнідавська, Потебні, Львівська, Ковельська, Набережна, Яровиці, Мойсея, Перемоги;

№29 - Ковельська, Набережна, Яровиці, Мойсея, Огієнка, Клима Савура, Задворецька, Рівненська, у зворотньому напрямку Мойсея, Яровиця, Набережна, Ковельська;

№30 - Дубнівська, Авторемонтна, Рівненська, Задворецька, Клима Савура, Огієнка, Мойсея, Яровиця, Набережна, Ковельська;

№31 - Рівненська, Задворецька, Клима Савура, Перемоги, Мойсея, Яровиця, Набережна, Шевченка;

№32 - Ковельська, Набережна, Яровиці, Мойсея.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: маршрут, транспорт, перекриття руху, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
12 вересня у Луцьку перекриють вулиці: яким маршрутом курсуватиме транспорт
Сьогодні, 09:30
Курс валют у Луцьку на 10 вересня
Сьогодні, 09:23
На Волині чоловік хотів незаконно перевезти іноземку в Польщу
Сьогодні, 09:11
В Україні – один з найбільших з кінця травня добових показників захворюваності на COVID-19
Сьогодні, 08:57
«Старий Луцьк» підсилився трьома гравцями
Сьогодні, 08:35
Схожі новини
У Луцьку шукають нового перевізника на маршрут №27 У Луцьку шукають нового перевізника на маршрут №27
19 лютий, 2020, 09:50
У Луцьку на маршруті №9 – тимчасовий перевізник У Луцьку на маршруті №9 – тимчасовий перевізник
06 лютий, 2020, 10:05
У Луцьку перекриють центр міста У Луцьку перекриють центр міста
07 вересень, 17:42
У центрі Луцька – затори через перекриття руху транспорту У центрі Луцька – затори через перекриття руху транспорту
03 вересень, 11:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
12 вересня у Луцьку перекриють вулиці: яким маршрутом курсуватиме транспорт
Сьогодні, 09:30
 0
Курс валют у Луцьку на 10 вересня
Сьогодні, 09:23
 0
На Волині чоловік хотів незаконно перевезти іноземку в Польщу
Сьогодні, 09:11
 0
В Україні – один з найбільших з кінця травня добових показників захворюваності на COVID-19
Сьогодні, 08:57
 0
«Старий Луцьк» підсилився трьома гравцями
Сьогодні, 08:35
 0
Медіа
відео
1/8