Лікар пояснила, які ускладнення COVID-19 можуть бути у дітей
Сьогодні, 18:18
Коронавірусна хвороба у дітей найчастіше протікає легше, ніж у дорослих. Однак через два-три тижні захворювання може настати мультисистемний запальний синдром або міст-синдром.
Про це розповіла педіатриня, керівниця мережі дитячих клінік у Києві Анна Горбань, передають "Факти".
Вона сказала, що він "дуже підступний", і навела як приклад свого пацієнта з COVID-19.
Так, у хлопчика всього на кілька годин підвищилася температура тіла. Йому не давали ліків, а тільки поїли водою. Наступного дня дитина пішла в школу, і у неї постраждали нирки, судини, траплялися панічні атаки, запалився кишківник, болів живіт, "стрибав" тиск.
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Про це розповіла педіатриня, керівниця мережі дитячих клінік у Києві Анна Горбань, передають "Факти".
Вона сказала, що він "дуже підступний", і навела як приклад свого пацієнта з COVID-19.
Так, у хлопчика всього на кілька годин підвищилася температура тіла. Йому не давали ліків, а тільки поїли водою. Наступного дня дитина пішла в школу, і у неї постраждали нирки, судини, траплялися панічні атаки, запалився кишківник, болів живіт, "стрибав" тиск.
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