Ігор Чайка: «Модернізація котельного господарства – вчасна інвестиція в умовах зростання тарифів»
Сьогодні, 09:42
9 вересня на засіданні виконавчого комітету Ковельської міської ради проголосували за прийняття нових тарифів на теплопостачання від підприємства теплових мереж «Ковельтепло».
На затвердження підприємство пропонувало підвищити ціну на 15% для населення і на 24% - для бюджетних установ. Нові тарифи будуть введені в дію з 1 жовтня 2021 року.
Як зазначила заступник директора, начальник планово-економічного відділу ПТМ «Ковельтепло» Тетяна Яковук, тарифи для населення у Ковелі не підіймалися з 2017 року, лише у 2018 проводилось їх коригування у зв’язку із зростанням ціни на газ. За цей період вартість за розподіл природного газу зросла на 220 %, за постачання газу — на 101,4%, електроенергія — на 150 %, вода — на 177 %, водовідведення — на 165%. Також майже удвічі зросла мінімальна заробітна плата.
На сьогодні в Ковелі – найнижчі тарифи, у порівнянні з іншими містами області: розрахунок у Нововолинську – 3700 грн за 1 гігакалорію для бюджету, і 2300 грн — для населення, а в Ковелі – 2478 грн для бюджетників, і – 2165 грн — для населення.
Завдяки чому поки вдається втримувати найнижчий тариф в області?
Найнижчі тарифи – результат комплексу енергозберігаючих заходів, які здійснюють на ПТМ «Ковельтепло»,щоб зменшити втрати і стримати ріст тарифів, а також - модернізації центральної котельні.
Зокрема, аби покращити якість послуг підприємством,
- проведено гідравлічні випробування теплових мереж та мереж гарячого водопостачання протяжністю 81 300 метрів погонних;
- відремонтовано проблемні ділянки трубопроводів, які могли б не витримали навантаження взимку;
- замінено 847 метрів погонних трубопроводів теплових мереж і мереж ГВП на попередньо ізольовані;
- завершено поточні ремонти 21 котельні;
- на заміну старим, зношеним котлам, на центральній котельні встановлено три нові газові котли провідної європейської компанії з виробництва систем опалення «Viessmann», потужністю 18 Мвт, при загальній потужності 21,5 Мвт. Цього достатньо, аби взимку обігрівати один із найбільших мікрорайонів міста: 25 багатоповерхівок по вул. 40 р. Перемоги та Володимирській.
Рішення про модернізацію котельні керівництво ПТМ «Ковельтепло» прийняли спільно з міською владою.
Завдяки співпраці з «Укргазбанком», який виступив гарантом, було закуплено нове енергоефективне обладнання. Це не лише котли, а й лічильники газу, регулятори тиску газу, пристрій захисту від перенапруг, насоси, запірна арматура, блоки димових каналів та багато інших комплектуючих. Усього 42 позиції.
Міський голова Ігор Чайка особисто побував на котельні, коли встановлювали нові котли і відзначив, що «модернізація котельного господарства – вчасна інвестиція в умовах зростання тарифів».
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На затвердження підприємство пропонувало підвищити ціну на 15% для населення і на 24% - для бюджетних установ. Нові тарифи будуть введені в дію з 1 жовтня 2021 року.
Як зазначила заступник директора, начальник планово-економічного відділу ПТМ «Ковельтепло» Тетяна Яковук, тарифи для населення у Ковелі не підіймалися з 2017 року, лише у 2018 проводилось їх коригування у зв’язку із зростанням ціни на газ. За цей період вартість за розподіл природного газу зросла на 220 %, за постачання газу — на 101,4%, електроенергія — на 150 %, вода — на 177 %, водовідведення — на 165%. Також майже удвічі зросла мінімальна заробітна плата.
На сьогодні в Ковелі – найнижчі тарифи, у порівнянні з іншими містами області: розрахунок у Нововолинську – 3700 грн за 1 гігакалорію для бюджету, і 2300 грн — для населення, а в Ковелі – 2478 грн для бюджетників, і – 2165 грн — для населення.
Завдяки чому поки вдається втримувати найнижчий тариф в області?
Найнижчі тарифи – результат комплексу енергозберігаючих заходів, які здійснюють на ПТМ «Ковельтепло»,щоб зменшити втрати і стримати ріст тарифів, а також - модернізації центральної котельні.
Зокрема, аби покращити якість послуг підприємством,
- проведено гідравлічні випробування теплових мереж та мереж гарячого водопостачання протяжністю 81 300 метрів погонних;
- відремонтовано проблемні ділянки трубопроводів, які могли б не витримали навантаження взимку;
- замінено 847 метрів погонних трубопроводів теплових мереж і мереж ГВП на попередньо ізольовані;
- завершено поточні ремонти 21 котельні;
- на заміну старим, зношеним котлам, на центральній котельні встановлено три нові газові котли провідної європейської компанії з виробництва систем опалення «Viessmann», потужністю 18 Мвт, при загальній потужності 21,5 Мвт. Цього достатньо, аби взимку обігрівати один із найбільших мікрорайонів міста: 25 багатоповерхівок по вул. 40 р. Перемоги та Володимирській.
Рішення про модернізацію котельні керівництво ПТМ «Ковельтепло» прийняли спільно з міською владою.
Завдяки співпраці з «Укргазбанком», який виступив гарантом, було закуплено нове енергоефективне обладнання. Це не лише котли, а й лічильники газу, регулятори тиску газу, пристрій захисту від перенапруг, насоси, запірна арматура, блоки димових каналів та багато інших комплектуючих. Усього 42 позиції.
Міський голова Ігор Чайка особисто побував на котельні, коли встановлювали нові котли і відзначив, що «модернізація котельного господарства – вчасна інвестиція в умовах зростання тарифів».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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