Ігор Чайка: «Модернізація котельного господарства – вчасна інвестиція в умовах зростання тарифів»

9 вересня на засіданні виконавчого комітету Ковельської міської ради проголосували за прийняття нових тарифів на теплопостачання від підприємства теплових мереж «Ковельтепло».На затвердження підприємство пропонувало підвищити ціну на 15% для населення і на 24% - для бюджетних установ. Нові тарифи будуть введені в дію з 1 жовтня 2021 року.Як зазначила заступник директора, начальник планово-економічного відділу ПТМ «Ковельтепло», тарифи для населення у Ковелі не підіймалися з 2017 року, лише у 2018 проводилось їх коригування у зв’язку із зростанням ціни на газ. За цей період вартість за розподіл природного газу зросла на 220 %, за постачання газу — на 101,4%, електроенергія — на 150 %, вода — на 177 %, водовідведення — на 165%. Також майже удвічі зросла мінімальна заробітна плата.На сьогодні в Ковелі – найнижчі тарифи, у порівнянні з іншими містами області: розрахунок у Нововолинську – 3700 грн за 1 гігакалорію для бюджету, і 2300 грн — для населення, а в Ковелі – 2478 грн для бюджетників, і – 2165 грн — для населення.Завдяки чому поки вдається втримувати найнижчий тариф в області?Найнижчі тарифи – результат комплексу енергозберігаючих заходів, які здійснюють на ПТМ «Ковельтепло»,щоб зменшити втрати і стримати ріст тарифів, а також - модернізації центральної котельні.Зокрема, аби покращити якість послуг підприємством,- проведено гідравлічні випробування теплових мереж та мереж гарячого водопостачання протяжністю 81 300 метрів погонних;- відремонтовано проблемні ділянки трубопроводів, які могли б не витримали навантаження взимку;- замінено 847 метрів погонних трубопроводів теплових мереж і мереж ГВП на попередньо ізольовані;- завершено поточні ремонти 21 котельні;- на заміну старим, зношеним котлам, на центральній котельні встановлено три нові газові котли провідної європейської компанії з виробництва систем опалення «Viessmann», потужністю 18 Мвт, при загальній потужності 21,5 Мвт. Цього достатньо, аби взимку обігрівати один із найбільших мікрорайонів міста: 25 багатоповерхівок по вул. 40 р. Перемоги та Володимирській.Рішення про модернізацію котельні керівництво ПТМ «Ковельтепло» прийняли спільно з міською владою.Завдяки співпраці з «Укргазбанком», який виступив гарантом, було закуплено нове енергоефективне обладнання. Це не лише котли, а й лічильники газу, регулятори тиску газу, пристрій захисту від перенапруг, насоси, запірна арматура, блоки димових каналів та багато інших комплектуючих. Усього 42 позиції.Міський головаособисто побував на котельні, коли встановлювали нові котли і відзначив, що «модернізація котельного господарства – вчасна інвестиція в умовах зростання тарифів».