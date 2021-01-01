У Луцьку біля меморіалу встановлять обмежувачі паркування. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба департаменту муніципальної варти Луцькради.



"Центральний монумент меморіалу «Вічна Слава» - не місце для паркування. Вже скоро спільно з департаментом житлово-комунального господарства ми змінемо цю ситуацію", - йдеться у повідомленні муніципалів.



Вони анонсують встановлення обмежувачів паркування.



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