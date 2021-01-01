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У селах Підгайцівської громади завершують реконструкцію вуличного освітлення. ФОТО

У селах Підгайцівської громади завершують реконструкцію вуличного освітлення. ФОТО
У Хорлупівському старостинському окрузі Підгайцівської громади триває реконструкція електромереж вуличного освітлення. Роботи у селах Хорлупи та Пальче підрядник планує завершити до кінця вересня.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуку повідомив заступник Підгайцівського сільського голови Леонід Гроголь.

З його слів, в обох селах вже встановили нові електроопори: 23 - у Хорлупах та 14 – у Пальче. Наразі триває монтаж ліній електропередач.

Згідно з проектом, на вулиці Зеленій та вулиці Миру у селі Хорлупи до мережі під'єднають 36 електроощадних LED-світильників з автоматичним управлінням та захистом від перенапруги.

У селі Пальче освітлять вулицю Лісну та продовжать роботи на вулиці Перемоги, де залишилась неосвітленою частина вулиці. Також кілька світильників встановлять на електроопорах по вулиці Садова.
Освітлення на вулицях вмикатиметься та вимикатиметься автоматично, без втручання людей, незалежно від часу доби, оскільки інформацію про світловий день передаватимуть фотодатчики, які реагуватимуть на хмарність, сутінки та світанок.

У селі Хорлупи на День старостинського округу ліхтарі увімкнули у тестовому режимі, аби перевірити як спрацює система. Місцеві мешканці були у захваті.
У селах Підгайцівської громади завершують реконструкцію вуличного освітлення. ФОТО
У селах Підгайцівської громади завершують реконструкцію вуличного освітлення. ФОТО
У селах Підгайцівської громади завершують реконструкцію вуличного освітлення. ФОТО
У селах Підгайцівської громади завершують реконструкцію вуличного освітлення. ФОТО
У селах Підгайцівської громади завершують реконструкцію вуличного освітлення. ФОТО


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Теги: Підгайцівська громада, вуличне освітлення
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