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Роботу охоронців оплачують батьки: як дбають про безпеку у луцьких школах. ВІДЕО

Роботу охоронців оплачують батьки: як дбають про безпеку у луцьких школах. ВІДЕО
У Луцьку працюють 27 загальноосвітніх навчальних закладів. У жодному із них немає вахтерів, які б стежили за тим, хто заходить до приміщення.

Про це Суспільному розповів начальник міського департаменту освіти Віталій Бондар.

Функції охоронців та вахтерів виконують нічні сторожі та гардеробниці.

Зі слів Віталія Бондаря, статистики, у скількох луцьких школах працюють камери відеоспостереження, в департаменті освіти не ведуть. Наразі систему відеоспостереження встановлюють у школі № 15 Луцька.
Роботу охоронців оплачують батьки: як дбають про безпеку у луцьких школах. ВІДЕО

"Вже працюють камери нагляду на подвір'ї та у приміщенні школи № 27, яка була збудована 2018-го. Всього в освітньому закладі встановили 16 камер. "Деякі з них знімають безпосередньо вхід. Ми бачимо, хто заходить і куди вони розійшлися", – каже директорка Вероніка Захарчук.

За ситуацією в закладі та навколо нього вдень стежить гардеробниця Ірина Турчин.
Роботу охоронців оплачують батьки: як дбають про безпеку у луцьких школах. ВІДЕО

Зі слів директорки школи, гардеробниця діє за інструкцією. "Звісно це не професійний охоронець. І у випадку, якби хтось захотів проникнути озброєний, то вона буде дзвонити куди потрібно, але це не дає захисту, як могла б дати професійна охорона", – каже Вероніка Захарчук.

Зі слів головного освітянина Луцька професійна охорона наразі є лише у двох навчальних закладах обласного центру: у школі № 4 та № 9. Роботу охоронців оплачують батьки.

На запитання чи передбачаються у луцьких школах додаткові заходи безпеки Віталій Бондар відповів, що на рівні управління і міської ради це питання ще не обговорювали. У міському бюджеті на це грошей не було передбачено.

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Теги: Луцьк, школи, охорона, безпека
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