Роботу охоронців оплачують батьки: як дбають про безпеку у луцьких школах. ВІДЕО





Про це Віталій Бондар.



Функції охоронців та вахтерів виконують нічні сторожі та гардеробниці.



Зі слів Віталія Бондаря, статистики, у скількох луцьких школах працюють камери відеоспостереження, в департаменті освіти не ведуть. Наразі систему відеоспостереження встановлюють у школі № 15 Луцька.



"Вже працюють камери нагляду на подвір'ї та у приміщенні школи № 27, яка була збудована 2018-го. Всього в освітньому закладі встановили 16 камер. "Деякі з них знімають безпосередньо вхід. Ми бачимо, хто заходить і куди вони розійшлися", – каже директорка Вероніка Захарчук.



За ситуацією в закладі та навколо нього вдень стежить гардеробниця Ірина Турчин.



Зі слів директорки школи, гардеробниця діє за інструкцією. "Звісно це не професійний охоронець. І у випадку, якби хтось захотів проникнути озброєний, то вона буде дзвонити куди потрібно, але це не дає захисту, як могла б дати професійна охорона", – каже Вероніка Захарчук.



Зі слів головного освітянина Луцька професійна охорона наразі є лише у двох навчальних закладах обласного центру: у школі № 4 та № 9. Роботу охоронців оплачують батьки.



На запитання чи передбачаються у луцьких школах додаткові заходи безпеки Віталій Бондар відповів, що на рівні управління і міської ради це питання ще не обговорювали. У міському бюджеті на це грошей не було передбачено.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку працюють 27 загальноосвітніх навчальних закладів. У жодному із них немає вахтерів, які б стежили за тим, хто заходить до приміщення.Про це Суспільному розповів начальник міського департаменту освітиФункції охоронців та вахтерів виконують нічні сторожі та гардеробниці.Зі слів Віталія Бондаря, статистики, у скількох луцьких школах працюють камери відеоспостереження, в департаменті освіти не ведуть. Наразі систему відеоспостереження встановлюють у школі № 15 Луцька."Вже працюють камери нагляду на подвір'ї та у приміщенні школи № 27, яка була збудована 2018-го. Всього в освітньому закладі встановили 16 камер. "Деякі з них знімають безпосередньо вхід. Ми бачимо, хто заходить і куди вони розійшлися", – каже директоркаЗа ситуацією в закладі та навколо нього вдень стежить гардеробницяЗі слів директорки школи, гардеробниця діє за інструкцією. "Звісно це не професійний охоронець. І у випадку, якби хтось захотів проникнути озброєний, то вона буде дзвонити куди потрібно, але це не дає захисту, як могла б дати професійна охорона", – кажеЗі слів головного освітянина Луцька професійна охорона наразі є лише у двох навчальних закладах обласного центру: у школі № 4 та № 9. Роботу охоронців оплачують батьки.На запитання чи передбачаються у луцьких школах додаткові заходи безпеки Віталій Бондар відповів, що на рівні управління і міської ради це питання ще не обговорювали. У міському бюджеті на це грошей не було передбачено.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію