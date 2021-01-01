Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за минулу добу
Сьогодні, 10:09
За минулу добу на Волині зареєстрували 91 випадок захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Нові випаки недуги виявили у:
Луцький район – 31 хворий:
- Луцька ТГ – 19 хворих,
- Боратинська ТГ – 2 хворих,
- Городищенська ТГ – 2 хворих,
- Горохівська ТГ – 1 хворий,
- Ківерцівська ТГ – 2 хворих,
- Колківська ТГ – 1 хворий,
- Мар’янівська – 1 хворий,
- Підгайцівська ТГ – 1 хворий,
- Рожищенська ТГ – 2 хворих.
Володимир-Волинський район – 18 хворих:
- Володимир-Волинська ТГ – 9 хворих,
- Зимнівська ТГ – 1 хворий,
- Нововолинська ТГ – 7 хворих,
- Оваднівська – 1 хворий.
Камінь-Каширський район – 16 хворих:
- Камінь-Каширська ТГ – 9 хворих,
- Любешівська ТГ – 3 хворих,
- Маневицька ТГ – 2 хворих,
- Прилісненська ТГ – 2 хворих.
Ковельський район – 26 хворих:
- Вишнівська ТГ – 2 хворих,
- Дубечненська ТГ – 1 хворий,
- Дубівська ТГ – 2 хворих,
- Забродівська ТГ – 1 хворий,
- Ковельська ТГ – 4 хворих,
- Люблинецька ТГ – 2 хворих,
- Ратнівська ТГ – 4 хворих,
- Смідинська ТГ – 3 хворих,
- Турійська ТГ – 7 хворих.
Усього станом на 10 вересня в області зареєстрували 63 134 випадки.
Одужали – 61 273 особа (за останню добу – 12).
Летальні випадки – 1 210 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 276 266 осіб, за останню добу – 385 осіб.
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
Нові випаки недуги виявили у:
Луцький район – 31 хворий:
- Луцька ТГ – 19 хворих,
- Боратинська ТГ – 2 хворих,
- Городищенська ТГ – 2 хворих,
- Горохівська ТГ – 1 хворий,
- Ківерцівська ТГ – 2 хворих,
- Колківська ТГ – 1 хворий,
- Мар’янівська – 1 хворий,
- Підгайцівська ТГ – 1 хворий,
- Рожищенська ТГ – 2 хворих.
Володимир-Волинський район – 18 хворих:
- Володимир-Волинська ТГ – 9 хворих,
- Зимнівська ТГ – 1 хворий,
- Нововолинська ТГ – 7 хворих,
- Оваднівська – 1 хворий.
Камінь-Каширський район – 16 хворих:
- Камінь-Каширська ТГ – 9 хворих,
- Любешівська ТГ – 3 хворих,
- Маневицька ТГ – 2 хворих,
- Прилісненська ТГ – 2 хворих.
Ковельський район – 26 хворих:
- Вишнівська ТГ – 2 хворих,
- Дубечненська ТГ – 1 хворий,
- Дубівська ТГ – 2 хворих,
- Забродівська ТГ – 1 хворий,
- Ковельська ТГ – 4 хворих,
- Люблинецька ТГ – 2 хворих,
- Ратнівська ТГ – 4 хворих,
- Смідинська ТГ – 3 хворих,
- Турійська ТГ – 7 хворих.
Усього станом на 10 вересня в області зареєстрували 63 134 випадки.
Одужали – 61 273 особа (за останню добу – 12).
Летальні випадки – 1 210 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 276 266 осіб, за останню добу – 385 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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