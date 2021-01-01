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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за минулу добу

Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за минулу добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 91 випадок захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Нові випаки недуги виявили у:

Луцький район – 31 хворий:

- Луцька ТГ – 19 хворих,
- Боратинська ТГ – 2 хворих,
- Городищенська ТГ – 2 хворих,
- Горохівська ТГ – 1 хворий,
- Ківерцівська ТГ – 2 хворих,
- Колківська ТГ – 1 хворий,
- Мар’янівська – 1 хворий,
- Підгайцівська ТГ – 1 хворий,
- Рожищенська ТГ – 2 хворих.

Володимир-Волинський район – 18 хворих:

- Володимир-Волинська ТГ – 9 хворих,
- Зимнівська ТГ – 1 хворий,
- Нововолинська ТГ – 7 хворих,
- Оваднівська – 1 хворий.

Камінь-Каширський район – 16 хворих:

- Камінь-Каширська ТГ – 9 хворих,
- Любешівська ТГ – 3 хворих,
- Маневицька ТГ – 2 хворих,
- Прилісненська ТГ – 2 хворих.

Ковельський район – 26 хворих:

- Вишнівська ТГ – 2 хворих,
- Дубечненська ТГ – 1 хворий,
- Дубівська ТГ – 2 хворих,
- Забродівська ТГ – 1 хворий,
- Ковельська ТГ – 4 хворих,
- Люблинецька ТГ – 2 хворих,
- Ратнівська ТГ – 4 хворих,
- Смідинська ТГ – 3 хворих,
- Турійська ТГ – 7 хворих.

Усього станом на 10 вересня в області зареєстрували 63 134 випадки.

Одужали – 61 273 особа (за останню добу – 12).

Летальні випадки – 1 210 (за останню добу – 0).

Методом ПЛР всього обстежили 276 266 осіб, за останню добу – 385 осіб.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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