Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за минулу добу





Про це



Нові випаки недуги виявили у:



Луцький район – 31 хворий:



- Луцька ТГ – 19 хворих,

- Боратинська ТГ – 2 хворих,

- Городищенська ТГ – 2 хворих,

- Горохівська ТГ – 1 хворий,

- Ківерцівська ТГ – 2 хворих,

- Колківська ТГ – 1 хворий,

- Мар’янівська – 1 хворий,

- Підгайцівська ТГ – 1 хворий,

- Рожищенська ТГ – 2 хворих.



Володимир-Волинський район – 18 хворих:



- Володимир-Волинська ТГ – 9 хворих,

- Зимнівська ТГ – 1 хворий,

- Нововолинська ТГ – 7 хворих,

- Оваднівська – 1 хворий.



Камінь-Каширський район – 16 хворих:



- Камінь-Каширська ТГ – 9 хворих,

- Любешівська ТГ – 3 хворих,

- Маневицька ТГ – 2 хворих,

- Прилісненська ТГ – 2 хворих.



Ковельський район – 26 хворих:



- Вишнівська ТГ – 2 хворих,

- Дубечненська ТГ – 1 хворий,

- Дубівська ТГ – 2 хворих,

- Забродівська ТГ – 1 хворий,

- Ковельська ТГ – 4 хворих,

- Люблинецька ТГ – 2 хворих,

- Ратнівська ТГ – 4 хворих,

- Смідинська ТГ – 3 хворих,

- Турійська ТГ – 7 хворих.



Усього станом на 10 вересня в області зареєстрували 63 134 випадки.



Одужали – 61 273 особа (за останню добу – 12).



Летальні випадки – 1 210 (за останню добу – 0).



Методом ПЛР всього обстежили 276 266 осіб, за останню добу – 385 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 91 випадок захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинська ОДА.Нові випаки недуги виявили у:- Луцька ТГ – 19 хворих,- Боратинська ТГ – 2 хворих,- Городищенська ТГ – 2 хворих,- Горохівська ТГ – 1 хворий,- Ківерцівська ТГ – 2 хворих,- Колківська ТГ – 1 хворий,- Мар’янівська – 1 хворий,- Підгайцівська ТГ – 1 хворий,- Рожищенська ТГ – 2 хворих.- Володимир-Волинська ТГ – 9 хворих,- Зимнівська ТГ – 1 хворий,- Нововолинська ТГ – 7 хворих,- Оваднівська – 1 хворий.- Камінь-Каширська ТГ – 9 хворих,- Любешівська ТГ – 3 хворих,- Маневицька ТГ – 2 хворих,- Прилісненська ТГ – 2 хворих.- Вишнівська ТГ – 2 хворих,- Дубечненська ТГ – 1 хворий,- Дубівська ТГ – 2 хворих,- Забродівська ТГ – 1 хворий,- Ковельська ТГ – 4 хворих,- Люблинецька ТГ – 2 хворих,- Ратнівська ТГ – 4 хворих,- Смідинська ТГ – 3 хворих,- Турійська ТГ – 7 хворих.Усього станом на 10 вересня в області зареєстрували 63 134 випадки.Одужали – 61 273 особа (за останню добу – 12).Летальні випадки – 1 210 (за останню добу – 0).Методом ПЛР всього обстежили 276 266 осіб, за останню добу – 385 осіб.

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