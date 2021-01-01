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На громадських слуханнях у Володимирі вирішили перейменувати місто

На громадських слуханнях у Володимирі вирішили перейменувати місто
У Володимирі ввечері 9-го вересня розпочалися громадські слухання щодо повернення місту історичної назви.

Про це пише БУГ.

Участь у обговореннях взяли мешканці міста. Перед початком голосувань володимирчани, показавши свій паспорт, змогли отримати мандати для голосування. Мандати отримали ті люди, які мали прописку у місті, це - більше 200 осіб.

Як зазначив перший заступник міського голови, Ярослав Матвійчук, питання перейменування піднімали давним давно.

“Патріотично налаштовані групи піднімали це питання. Люди бояться питання того, скільки це буде коштувати. Ми давали інформацію, що для пересічного мешканця це нічого не буде коштувати. Це буде коштувати для бюджетних установ. Є сформовані кошториси. Це видатки у межах сотень тисяч гривень, але невже заради повернення місту історичної назви цього не можна зробити. Ця приставка Волинський була додатка за часів російської влади, щоб ідентифікувати місто. Це питання не політичне. Давайте разом об’єднаємося і повернемо місту історичну назву”, – сказав Матвійчук.

Згодом відбулося голосування за перейменування. 137 проголосували за перейменування. Проти були 4 людини. Обговорення тривали майже 4 години.

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Теги: Володимир-Волинський. перейменування міста
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