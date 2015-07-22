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За кордоном під час футбольного матчу помер спортсмен з Рівненщини

За кордоном під час футбольного матчу помер спортсмен з Рівненщини
Спортсмену із Вараша, що на Рівненщині, стало зле під час футбольного матчу. Він помер на полі у формі національної збірної України. Бригада медиків намагалася реанімувати його, але врятувати спортсмена-ветерана не змогли.

Про це редакції Район. Вараш стало відомо із власних джерел.

Відомо, що це Юрій Ковалець. У минулому Юрій Борисович працював коментатором на місцевому радіо, до сьогодні – тренером Вараської ДЮСШ та спортивним оглядачем інтернет-видання «Володимирець.Сity».Спортсмен був у складі української делегації на 9 Міжнародні культурні та спортивні зустрічі для людей старших 40 років у Болгарії.

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Теги: смерть, футбол, Рівненщина, спортсмен
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