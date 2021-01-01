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На Волині внаслідок двох ДТП постраждали троє водіїв

На Волині внаслідок двох ДТП постраждали троє водіїв
Внаслідок двох ДТП на Волині постраждало троє водіїв. Автопригоди трапилися у Ківерцях та Камінь-Каширському районі. Поліція здійснює досудове розслідування.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Учора, 9 вересня, в обідню пору на перехресті вулиць Чкалова – Луцька зіткнулися Opel Ascona та Voltswagen Тouareg.

Встановили, що 53-річний водій Opel, житель Луцького району, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у Voltswagen Тouareg, за кермом якого перебувала 40-річна жителька міста Ківерці.

Внаслідок автопригоди постраждали обидва водії. Їх ушпиталили.

На Волині внаслідок двох ДТП постраждали троє водіїв

На Волині внаслідок двох ДТП постраждали троє водіїв


Цього ж дня ввечері на автодорозі поблизу селища Маневичі 30-річний житель Львівської області, керуючи вантажівкою MAN, врізався у зустрічний автомобіль Renault Magnum, під керуванням 33-річного жителя Камінь-Каширського райну.

У результаті ДТП львів’янин отримав тілесні ушкодження. Його також госпіталізували.

За цими фактами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудові розслідування тривають.

На Волині внаслідок двох ДТП постраждали троє водіїв

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Теги: Волинь, ДТП, водій, травмовані, Ківерці, Маневичі
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