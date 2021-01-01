На Волині внаслідок двох ДТП постраждали троє водіїв





Про це



Учора, 9 вересня, в обідню пору на перехресті вулиць Чкалова – Луцька зіткнулися Opel Ascona та Voltswagen Тouareg.



Встановили, що 53-річний водій Opel, житель Луцького району, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у Voltswagen Тouareg, за кермом якого перебувала 40-річна жителька міста Ківерці.



Внаслідок автопригоди постраждали обидва водії. Їх ушпиталили.









Цього ж дня ввечері на автодорозі поблизу селища Маневичі 30-річний житель Львівської області, керуючи вантажівкою MAN, врізався у зустрічний автомобіль Renault Magnum, під керуванням 33-річного жителя Камінь-Каширського райну.



У результаті ДТП львів’янин отримав тілесні ушкодження. Його також госпіталізували.



За цими фактами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудові розслідування тривають.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Внаслідок двох ДТП на Волині постраждало троє водіїв. Автопригоди трапилися у Ківерцях та Камінь-Каширському районі. Поліція здійснює досудове розслідування.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Учора, 9 вересня, в обідню пору на перехресті вулиць Чкалова – Луцька зіткнулися Opel Ascona та Voltswagen Тouareg.Встановили, що 53-річний водій Opel, житель Луцького району, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у Voltswagen Тouareg, за кермом якого перебувала 40-річна жителька міста Ківерці.Внаслідок автопригоди постраждали обидва водії. Їх ушпиталили.Цього ж дня ввечері на автодорозі поблизу селища Маневичі 30-річний житель Львівської області, керуючи вантажівкою MAN, врізався у зустрічний автомобіль Renault Magnum, під керуванням 33-річного жителя Камінь-Каширського райну.У результаті ДТП львів’янин отримав тілесні ушкодження. Його також госпіталізували.За цими фактами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудові розслідування тривають.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію