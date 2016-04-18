ІТ-фахівців Луцька запрошують в замок Любарта на зустріч з компанією SoftServe*
Сьогодні, 10:02
У неділю, 19 вересня, ІТ-фахівців Луцька запрошують на живу зустріч з найбільшою українською ІТ-компанією - SoftServe. Зустріч відбудеться у замку Любарта о 13.30 (потрібно зареєструватись!) і триватиме до 19.00.
Під час заходу луцькі розробники зможуть:
- поспілкуватися з однодумцями та поділитися своїми історіями віддаленої роботи;
- послухати доповіді експертів компанії про масштабні плани стосовно розвитку SoftServe в місті, про проектний менеджмент в ІТ, про те, як успішно пройти інтерв’ю на технічного спеціаліста та як реалізовувати успішні проекти глобального рівня;
- проконсультуватися з рекрутером компанії щодо кар'єри та за бажанням пройти технічне інтерв'ю відразу на місці;
- наживо потестити демо-розробки та R&D-проєкти компанії.
Луцьк стане сьомим містом масштабного ROAD SHOW компанії SoftServe. В межах проєкту експерти компанії подорожують 10ма містами України, знайомлячись з місцевими талантами, розповідаючи про компанію та відкриваючи можливості дистанційної роботи для ІТ-спеціалістів в регіонах.
Дата та час: неділя, 19 вересня, 13:30
Де: замок Любарта
Захід відбуватиметься за попередньою реєстрацією за посиланням.
SoftServe — найбільша глобальна ІТ-компанія з українським корінням, що працює у сфері розробки програмного забезпечення та надання консультаційних послуг. SoftServe є однією з найбільших компаній-розробників програмного забезпечення у Центральній та Східній Європі та входить до переліку найбільших сервісних ІТ-компаній України. Близько 10 000 співробітників працюють у 38 офісах, що розміщені від Сан-Франциско до Сінгапуру. Головні офіси компанії розташовані у Львові та Остіні (штат Техас, США). Розробницькі центри компанії розташовані у Львові, Києві, Дніпрі, Харкові, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях, Софії (Болгарія) та Вроцлаві, Білостоку, Глівіце та Варшаві (Польща).
Компанія працює над понад 1200 активними проектами для клієнтів у країнах Північної Америки, ЄС, та Азії. Клієнтами SoftServe є такі компанії, як IBM, Cisco, Panasonic, Cloudera, Henry Schein, Spillman Technologies та ін. SoftServe є партнером Google Cloud Platform, Amazon Web Services, Microsoft Azure та інших великих технологічних компаній.
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Під час заходу луцькі розробники зможуть:
- поспілкуватися з однодумцями та поділитися своїми історіями віддаленої роботи;
- послухати доповіді експертів компанії про масштабні плани стосовно розвитку SoftServe в місті, про проектний менеджмент в ІТ, про те, як успішно пройти інтерв’ю на технічного спеціаліста та як реалізовувати успішні проекти глобального рівня;
- проконсультуватися з рекрутером компанії щодо кар'єри та за бажанням пройти технічне інтерв'ю відразу на місці;
- наживо потестити демо-розробки та R&D-проєкти компанії.
Луцьк стане сьомим містом масштабного ROAD SHOW компанії SoftServe. В межах проєкту експерти компанії подорожують 10ма містами України, знайомлячись з місцевими талантами, розповідаючи про компанію та відкриваючи можливості дистанційної роботи для ІТ-спеціалістів в регіонах.
Дата та час: неділя, 19 вересня, 13:30
Де: замок Любарта
Захід відбуватиметься за попередньою реєстрацією за посиланням.
SoftServe — найбільша глобальна ІТ-компанія з українським корінням, що працює у сфері розробки програмного забезпечення та надання консультаційних послуг. SoftServe є однією з найбільших компаній-розробників програмного забезпечення у Центральній та Східній Європі та входить до переліку найбільших сервісних ІТ-компаній України. Близько 10 000 співробітників працюють у 38 офісах, що розміщені від Сан-Франциско до Сінгапуру. Головні офіси компанії розташовані у Львові та Остіні (штат Техас, США). Розробницькі центри компанії розташовані у Львові, Києві, Дніпрі, Харкові, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях, Софії (Болгарія) та Вроцлаві, Білостоку, Глівіце та Варшаві (Польща).
Компанія працює над понад 1200 активними проектами для клієнтів у країнах Північної Америки, ЄС, та Азії. Клієнтами SoftServe є такі компанії, як IBM, Cisco, Panasonic, Cloudera, Henry Schein, Spillman Technologies та ін. SoftServe є партнером Google Cloud Platform, Amazon Web Services, Microsoft Azure та інших великих технологічних компаній.
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