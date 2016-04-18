ІТ-фахівців Луцька запрошують в замок Любарта на зустріч з компанією SoftServe*

ІТ-компанією - SoftServe. Зустріч відбудеться у замку Любарта о 13.30 (



Під час заходу луцькі розробники зможуть:



- поспілкуватися з однодумцями та поділитися своїми історіями віддаленої роботи;



- послухати доповіді експертів компанії про масштабні плани стосовно розвитку SoftServe в місті, про проектний менеджмент в ІТ, про те, як успішно пройти інтерв’ю на технічного спеціаліста та як реалізовувати успішні проекти глобального рівня;



- проконсультуватися з рекрутером компанії щодо кар'єри та за бажанням пройти технічне інтерв'ю відразу на місці;



- наживо потестити демо-розробки та R&D-проєкти компанії.



Луцьк стане сьомим містом масштабного ROAD SHOW компанії SoftServe. В межах проєкту експерти компанії подорожують 10ма містами України, знайомлячись з місцевими талантами, розповідаючи про компанію та відкриваючи можливості дистанційної роботи для ІТ-спеціалістів в регіонах.



Дата та час: неділя, 19 вересня, 13:30



Де: замок Любарта



Захід відбуватиметься за попередньою реєстрацією за







Компанія працює над понад 1200 активними проектами для клієнтів у країнах Північної Америки, ЄС, та Азії. Клієнтами SoftServe є такі компанії, як IBM, Cisco, Panasonic, Cloudera, Henry Schein, Spillman Technologies та ін. SoftServe є партнером Google Cloud Platform, Amazon Web Services, Microsoft Azure та інших великих технологічних компаній.













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