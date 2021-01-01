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Спортсмен-марафонець з Волині завоював більше 40 кубків та 100 медалей

Спортсмен-марафонець з Волині завоював більше 40 кубків та 100 медалей
Житель села Шклинь, що у Луцькому районі, Юрій Русюк – майстер спорту з легкої атлетики, тренер-викладач Горохівської ДЮСШ ім. О.Баламута, неодноразово стартував під час марафонських забігів в Україні, Естонії, Литві, Польщі, Німеччині, Ірландії, Нідерландах, Туреччині та був чемпіоном і призером на фініші серед видатних спортсменів нашої держави, Європи та світу.

Про спортсмена розповіли на сайті Городищенської громади.

42 км 195 м – таку відстань здолав спортсмен-марафонець за 2 год. 15 хв. 56 сек. у столиці Ірландії – Дубліні, отримавши кубок за ІІ місце, показавши найкращий особистий результат.

Тільки важка праця під час тренувань, величезна сила волі, самодисципліна та наполегливість дають можливість подолати таку велику дистанцію і здобути перемогу.

І хоча цей скромний хлопець не любить вихвалятися своїми досягненнями, його скарбничка успіхів вражає та заслуговує уваги й поваги серед жителів нашої громади.

Спортсмен Русюк 17 разів біг марафон, 72 рази – напівмарафон. Серед нагород – більше 40 кубків, близько 100 медалей! Але… це поки що, бо Юрія щоденно можна зустріти на трасі Шклинь-Торчин під час тренувань. Усмішка на обличчі, впевненість в собі, працьовитість, віра в свої сили вказує на те, що багато чекає його у спорті.

А виховали у ньому такі цінні для спортсмена якості мама Світлана Миколаївна – вчителька та тато Леонід Іванович – завгосп Шклинського ліцею.

Любляча дружина героя-спортсмена – Юлія, вчителька Шклинського ліцею, яка навчалася разом із Юрієм в СНУ ім. Лесі Українки – підтримка не лише у спорті, а й у життєвих марафонах і забігах. Разом виховують дві красуні-донечки – маленьку Анастасію і третьокласницю Аню.

Перші успішні кроки в спорті Юрій Русюк зробив, ще в дитячі роки. Він неодноразово був призером, займаючи ІІ-ІІІ місця в чемпіонатах школярів України з легкої атлетики. Навчаючись на факультеті “Олімпійський професійний спорт” Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, здобув лаври чемпіона України серед студентів.

Слід згадати про важливу людину, яка привела маленького Юрка у спорт – тодішнього учителя фізичного виховання Леоніда Івановича Мізернюка, майстра спорту, чемпіона України, учасника богатьох чемпіонатів та кубків Європи й світу зі спортивної ходьби, донька якого – Олена Собчук – українська легкоатлетка- скороходка, посіла друге місце на Універсіаді-2019 в Неаполі.

Спортсмен-марафонець з Волині завоював більше 40 кубків та 100 медалей
Спортсмен-марафонець з Волині завоював більше 40 кубків та 100 медалей

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Теги: спортсмен, марафонець, волинянин
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