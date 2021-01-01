Спортсмен-марафонець з Волині завоював більше 40 кубків та 100 медалей

Юрій Русюк – майстер спорту з легкої атлетики, тренер-викладач Горохівської ДЮСШ ім. О.Баламута, неодноразово стартував під час марафонських забігів в Україні, Естонії, Литві, Польщі, Німеччині, Ірландії, Нідерландах, Туреччині та був чемпіоном і призером на фініші серед видатних спортсменів нашої держави, Європи та світу.



Про спортсмена розповіли на



42 км 195 м – таку відстань здолав спортсмен-марафонець за 2 год. 15 хв. 56 сек. у столиці Ірландії – Дубліні, отримавши кубок за ІІ місце, показавши найкращий особистий результат.



Тільки важка праця під час тренувань, величезна сила волі, самодисципліна та наполегливість дають можливість подолати таку велику дистанцію і здобути перемогу.



І хоча цей скромний хлопець не любить вихвалятися своїми досягненнями, його скарбничка успіхів вражає та заслуговує уваги й поваги серед жителів нашої громади.



Спортсмен Русюк 17 разів біг марафон, 72 рази – напівмарафон. Серед нагород – більше 40 кубків, близько 100 медалей! Але… це поки що, бо Юрія щоденно можна зустріти на трасі Шклинь-Торчин під час тренувань. Усмішка на обличчі, впевненість в собі, працьовитість, віра в свої сили вказує на те, що багато чекає його у спорті.



А виховали у ньому такі цінні для спортсмена якості мама Світлана Миколаївна – вчителька та тато Леонід Іванович – завгосп Шклинського ліцею.



Любляча дружина героя-спортсмена – Юлія, вчителька Шклинського ліцею, яка навчалася разом із Юрієм в СНУ ім. Лесі Українки – підтримка не лише у спорті, а й у життєвих марафонах і забігах. Разом виховують дві красуні-донечки – маленьку Анастасію і третьокласницю Аню.



Перші успішні кроки в спорті Юрій Русюк зробив, ще в дитячі роки. Він неодноразово був призером, займаючи ІІ-ІІІ місця в чемпіонатах школярів України з легкої атлетики. Навчаючись на факультеті “Олімпійський професійний спорт” Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, здобув лаври чемпіона України серед студентів.



Слід згадати про важливу людину, яка привела маленького Юрка у спорт – тодішнього учителя фізичного виховання Леоніда Івановича Мізернюка, майстра спорту, чемпіона України, учасника богатьох чемпіонатів та кубків Європи й світу зі спортивної ходьби, донька якого – Олена Собчук – українська легкоатлетка- скороходка, посіла друге місце на Універсіаді-2019 в Неаполі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель села Шклинь, що у Луцькому районі,– майстер спорту з легкої атлетики, тренер-викладач Горохівської ДЮСШ ім. О.Баламута, неодноразово стартував під час марафонських забігів в Україні, Естонії, Литві, Польщі, Німеччині, Ірландії, Нідерландах, Туреччині та був чемпіоном і призером на фініші серед видатних спортсменів нашої держави, Європи та світу.Про спортсмена розповіли на сайті Городищенської громади. 42 км 195 м – таку відстань здолав спортсмен-марафонець за 2 год. 15 хв. 56 сек. у столиці Ірландії – Дубліні, отримавши кубок за ІІ місце, показавши найкращий особистий результат.Тільки важка праця під час тренувань, величезна сила волі, самодисципліна та наполегливість дають можливість подолати таку велику дистанцію і здобути перемогу.І хоча цей скромний хлопець не любить вихвалятися своїми досягненнями, його скарбничка успіхів вражає та заслуговує уваги й поваги серед жителів нашої громади.Спортсмен Русюк 17 разів біг марафон, 72 рази – напівмарафон. Серед нагород – більше 40 кубків, близько 100 медалей! Але… це поки що, бо Юрія щоденно можна зустріти на трасі Шклинь-Торчин під час тренувань. Усмішка на обличчі, впевненість в собі, працьовитість, віра в свої сили вказує на те, що багато чекає його у спорті.А виховали у ньому такі цінні для спортсмена якості мама– вчителька та тато– завгосп Шклинського ліцею.Любляча дружина героя-спортсмена –, вчителька Шклинського ліцею, яка навчалася разом із Юрієм в СНУ ім. Лесі Українки – підтримка не лише у спорті, а й у життєвих марафонах і забігах. Разом виховують дві красуні-донечки – маленькуі третьокласницюПерші успішні кроки в спорті Юрій Русюк зробив, ще в дитячі роки. Він неодноразово був призером, займаючи ІІ-ІІІ місця в чемпіонатах школярів України з легкої атлетики. Навчаючись на факультеті “Олімпійський професійний спорт” Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, здобув лаври чемпіона України серед студентів.Слід згадати про важливу людину, яка привела маленького Юрка у спорт – тодішнього учителя фізичного виховання Леоніда Івановича Мізернюка, майстра спорту, чемпіона України, учасника богатьох чемпіонатів та кубків Європи й світу зі спортивної ходьби, донька якого – Олена Собчук – українська легкоатлетка- скороходка, посіла друге місце на Універсіаді-2019 в Неаполі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію