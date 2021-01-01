Де розташований ЖК «Амстердам». ВІДЕО*





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Проте сюди є два шляхи доїзду: окрім вже згаданого через Об’їзну, заїжджати можна із вулиці Рівненської. Як саме - детально показано у відео.



Заміські будинки після карантинних обмежень минулого року користуються ще більшою популярністю. Люди зрозуміли головну перевагу такого розташування житла - можливість бути серед природи, а не замурованим у чотирьох стінах.





На території ЖК “Амстердам” запланована велика відпочинкова зона, яка передбачає зелені насадження, спортивну інфраструктуру, місця для дитячих розваг. Крім того, на першому поверсі будуть розташовані магазини та заклади, потрібні для комфортного проживання.



Зверніть увагу, зараз є можливість купити комерційне приміщення в ЖК “Амстердам” з вигідними умовами розтермінування. Перший внесок - від 10%. Деталі -

Заміські будинки після карантинних обмежень минулого року користуються ще більшою популярністю. Люди зрозуміли головну перевагу такого розташування житла - можливість бути серед природи, а не замурованим у чотирьох стінах.



На території ЖК “Амстердам” запланована велика відпочинкова зона, яка передбачає зелені насадження, спортивну інфраструктуру, місця для дитячих розваг. Крім того, на першому поверсі будуть розташовані магазини та заклади, потрібні для комфортного проживання.



Зверніть увагу, зараз є можливість купити комерційне приміщення в ЖК “Амстердам” з вигідними умовами розтермінування. Перший внесок - від 10%. Деталі -





Серед переваг ЖК “Амстердам”, які стануть плюсом для бізнесу:



власна котельня та система опалення, яка забезпечить мінімальні витрати на обігрів приміщень;

продумана система безпеки: цілодобова охорона та відеонагляд;

обслуговуюча компанія, яка буде стежити за комунальними питаннями, доглядати за територією і зонами спільного користування та за потреби оперативно надавати майстрів;

потенційна мережа клієнтів: у ЖК “Амстердам” буде проживати більше 200 сімей, крім того - по сусідству розташований ЖК “Струмочок”, де збудовано 89 таунхаусів і 29 котеджів, а також поруч ведеться будівництво 6 багатоквартирних будинків по 12 квартир, тобто ще 72 сім'ї.



Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



+38 067 543 74 66



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



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