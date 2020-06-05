У громаді на Волині обмежили продаж алкоголю





Про це повідомили на



Продаж алкогольних напоїв в закладах торгівлі (крім закладів ресторанного типу) дозволили з 8:00 до 22:00.



Обмеження діють з 8 вересня.



Загалом на розгляд засідання сесії було винесено 213 питань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На засіданні сесії Старовижівської селищної ради прийняли рішення обмежити продаж алкоголю на території громади у нічний час.Про це повідомили на сайті Старовижівської громади.Продаж алкогольних напоїв в закладах торгівлі (крім закладів ресторанного типу) дозволили з 8:00 до 22:00.Обмеження діють з 8 вересня.Загалом на розгляд засідання сесії було винесено 213 питань.

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