У громаді на Волині обмежили продаж алкоголю
Сьогодні, 19:19
На засіданні сесії Старовижівської селищної ради прийняли рішення обмежити продаж алкоголю на території громади у нічний час.
Про це повідомили на сайті Старовижівської громади.
Продаж алкогольних напоїв в закладах торгівлі (крім закладів ресторанного типу) дозволили з 8:00 до 22:00.
Обмеження діють з 8 вересня.
Загалом на розгляд засідання сесії було винесено 213 питань.
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Про це повідомили на сайті Старовижівської громади.
Продаж алкогольних напоїв в закладах торгівлі (крім закладів ресторанного типу) дозволили з 8:00 до 22:00.
Обмеження діють з 8 вересня.
Загалом на розгляд засідання сесії було винесено 213 питань.
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