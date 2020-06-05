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У громаді на Волині обмежили продаж алкоголю

У громаді на Волині обмежили продаж алкоголю
На засіданні сесії Старовижівської селищної ради прийняли рішення обмежити продаж алкоголю на території громади у нічний час.

Про це повідомили на сайті Старовижівської громади.

Продаж алкогольних напоїв в закладах торгівлі (крім закладів ресторанного типу) дозволили з 8:00 до 22:00.

Обмеження діють з 8 вересня.

Загалом на розгляд засідання сесії було винесено 213 питань.

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Теги: продаж алкоголю, Старовижівська громада
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