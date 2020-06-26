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У волинянина вдома під час обшуку вилучили пів кілограма «сонячного каміння»

У волинянина вдома під час обшуку вилучили пів кілограма «сонячного каміння»
Учора, 10 вересня, під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили у ковельчанина пів кілограма бурштину.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Зазначають, слідчі районного управління провели обшук у 41-річного ковельчанина, причетного до скоєння правопорушення, у рамках розслідування кримінального провадження за фактом крадіжки на підставі ухвали слідчого судді Ковельського міськрайонного суду.

У підсобному приміщенні фігуранта правоохоронці виявили три пакети із камінням різного розміру, ззовні схожим на бурштин, вагою понад пів кілограма.

Каміння вилучили та направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 240-1 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне видобування, збут, придбання бурштину.



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Теги: обшуки, ковельчанин, бурштин
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