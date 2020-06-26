У волинянина вдома під час обшуку вилучили пів кілограма «сонячного каміння»





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Зазначають, слідчі районного управління провели обшук у 41-річного ковельчанина, причетного до скоєння правопорушення, у рамках розслідування кримінального провадження за фактом крадіжки на підставі ухвали слідчого судді Ковельського міськрайонного суду.



У підсобному приміщенні фігуранта правоохоронці виявили три пакети із камінням різного розміру, ззовні схожим на бурштин, вагою понад пів кілограма.



Каміння вилучили та направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.



Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 240-1 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне видобування, збут, придбання бурштину.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 10 вересня, під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили у ковельчанина пів кілограма бурштину.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Зазначають, слідчі районного управління провели обшук у 41-річного ковельчанина, причетного до скоєння правопорушення, у рамках розслідування кримінального провадження за фактом крадіжки на підставі ухвали слідчого судді Ковельського міськрайонного суду.У підсобному приміщенні фігуранта правоохоронці виявили три пакети із камінням різного розміру, ззовні схожим на бурштин, вагою понад пів кілограма.Каміння вилучили та направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 240-1 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне видобування, збут, придбання бурштину.

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