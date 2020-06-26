У волинянина вдома під час обшуку вилучили пів кілограма «сонячного каміння»
Сьогодні, 19:02
Учора, 10 вересня, під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили у ковельчанина пів кілограма бурштину.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Зазначають, слідчі районного управління провели обшук у 41-річного ковельчанина, причетного до скоєння правопорушення, у рамках розслідування кримінального провадження за фактом крадіжки на підставі ухвали слідчого судді Ковельського міськрайонного суду.
У підсобному приміщенні фігуранта правоохоронці виявили три пакети із камінням різного розміру, ззовні схожим на бурштин, вагою понад пів кілограма.
Каміння вилучили та направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 240-1 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне видобування, збут, придбання бурштину.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Зазначають, слідчі районного управління провели обшук у 41-річного ковельчанина, причетного до скоєння правопорушення, у рамках розслідування кримінального провадження за фактом крадіжки на підставі ухвали слідчого судді Ковельського міськрайонного суду.
У підсобному приміщенні фігуранта правоохоронці виявили три пакети із камінням різного розміру, ззовні схожим на бурштин, вагою понад пів кілограма.
Каміння вилучили та направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 240-1 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне видобування, збут, придбання бурштину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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