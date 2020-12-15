На трасі під Луцьком запрацювали світлофори тільки з зеленим світлом





Про це Микола Комаровський.



Із його слів, світлофори увімкнули 8 вересня після погодження із Нацполіцією області.



Ще два світлофори – на перехресті з вулицями Нова і Лугова та на перехресті з вулицею Тополева – працюють із постійно-миготливим жовтим світлом.



Микола Комаровський каже: роботи світлофорів тестують і збирають інформацію про трафік автомобілів для подальшого аналізу та програмного налаштування.



"Хоч і світлофори працюють в звичному для водіїв режимі "зеленого" світла, режим їх роботи тестовий через те, що об'єкт поки не зданий в експлуатації. Здача планується до кінця вересня цього року", – зазначив Микола Комаровський.



На світлофорах, котрі встановлені на перехрестях і повноцінно запрацюють до грудня 2021 року, проводять додаткове налаштування програмного забезпечення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Рованці Луцького району запрацювали три світлофори у звичному для водіїв режимі. Наразі світлофори працюватимуть у режимі "зелена хвиля", тобто рух авто відбуватиметься з певною швидкістю без зупинок на червоне світло.Про це Суспільному в телефонному коментарі повідомив фахівець зв'язків з громадськістю Служби місцевих автомобільних доріг областіІз його слів, світлофори увімкнули 8 вересня після погодження із Нацполіцією області.Ще два світлофори – на перехресті з вулицями Нова і Лугова та на перехресті з вулицею Тополева – працюють із постійно-миготливим жовтим світлом.Микола Комаровський каже: роботи світлофорів тестують і збирають інформацію про трафік автомобілів для подальшого аналізу та програмного налаштування."Хоч і світлофори працюють в звичному для водіїв режимі "зеленого" світла, режим їх роботи тестовий через те, що об'єкт поки не зданий в експлуатації. Здача планується до кінця вересня цього року", – зазначив Микола Комаровський.На світлофорах, котрі встановлені на перехрестях і повноцінно запрацюють до грудня 2021 року, проводять додаткове налаштування програмного забезпечення.

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