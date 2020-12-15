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На трасі під Луцьком запрацювали світлофори тільки з зеленим світлом

На трасі під Луцьком запрацювали світлофори тільки з зеленим світлом
У селі Рованці Луцького району запрацювали три світлофори у звичному для водіїв режимі. Наразі світлофори працюватимуть у режимі "зелена хвиля", тобто рух авто відбуватиметься з певною швидкістю без зупинок на червоне світло.

Про це Суспільному в телефонному коментарі повідомив фахівець зв'язків з громадськістю Служби місцевих автомобільних доріг області Микола Комаровський.

Із його слів, світлофори увімкнули 8 вересня після погодження із Нацполіцією області.

Ще два світлофори – на перехресті з вулицями Нова і Лугова та на перехресті з вулицею Тополева – працюють із постійно-миготливим жовтим світлом.

Микола Комаровський каже: роботи світлофорів тестують і збирають інформацію про трафік автомобілів для подальшого аналізу та програмного налаштування.

"Хоч і світлофори працюють в звичному для водіїв режимі "зеленого" світла, режим їх роботи тестовий через те, що об'єкт поки не зданий в експлуатації. Здача планується до кінця вересня цього року", – зазначив Микола Комаровський.

На світлофорах, котрі встановлені на перехрестях і повноцінно запрацюють до грудня 2021 року, проводять додаткове налаштування програмного забезпечення.
На трасі під Луцьком запрацювали світлофори тільки з зеленим світлом
На трасі під Луцьком запрацювали світлофори тільки з зеленим світлом

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Теги: світлофори, Луцьк, Рожище
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