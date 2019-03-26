На волинському підприємстві працювали четверо іноземців-нелегалів





Про це



Днями оперативники управління міграційної поліції ГУНП у Волинській області спільно з інспекторами Управління Держпраці в області під час проведення профілактичної операції «Мігрант» виявили четверо неоформлених працівників-іноземців на одному із підприємств Нововолинська.



Співробітники Управління Держапраці на посадових осіб суб’єкта господарювання склали протокол відповідно до абзацу 2 ст. 265 Кодексу законів про працю України та ч. 3 ст. 41 (Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці) Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Зазначають, що підприємцям загрожує штраф 60 000 гривень за кожного неналежним чином оформленого працівника.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На підприємстві у Нововолинську виявили четверо нелегально працевлаштованих іноземців.Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Днями оперативники управління міграційної поліції ГУНП у Волинській області спільно з інспекторами Управління Держпраці в області під час проведення профілактичної операції «Мігрант» виявили четверо неоформлених працівників-іноземців на одному із підприємств Нововолинська.Співробітники Управління Держапраці на посадових осіб суб’єкта господарювання склали протокол відповідно до абзацу 2 ст. 265 Кодексу законів про працю України та ч. 3 ст. 41 (Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці) Кодексу України про адміністративні правопорушення.Зазначають, що підприємцям загрожує штраф 60 000 гривень за кожного неналежним чином оформленого працівника.

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