Поляк жив у волинському селі з підробленим закордонним паспортом

Поліцейський офіцер громади на Ковельщині виявив іноземця, що проживав за недійсними документами.Про це інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.9 вересня, під час проведення профілактичних заходів «Мігрант», поліцейським офіцером громади Люблинецької ОТГ спільно з співробітниками міграційної служби було виявлено громадянина республіки Польща, який проживав у одному із сіл Ковельського району за недійсним закордонним паспортом.Чоловіка доставлено у Ковельський відділ міграційної служби для притягнення його до адміністративної відповідальності за статтею 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правпорушення.