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Поляк жив у волинському селі з підробленим закордонним паспортом

Поляк жив у волинському селі з підробленим закордонним паспортом
Поліцейський офіцер громади на Ковельщині виявив іноземця, що проживав за недійсними документами.

Про це інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.

9 вересня, під час проведення профілактичних заходів «Мігрант», поліцейським офіцером громади Люблинецької ОТГ спільно з співробітниками міграційної служби було виявлено громадянина республіки Польща, який проживав у одному із сіл Ковельського району за недійсним закордонним паспортом.

Чоловіка доставлено у Ковельський відділ міграційної служби для притягнення його до адміністративної відповідальності за статтею 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правпорушення.

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Теги: нелегал, Польща, Люблинецька ТГ
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