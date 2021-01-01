Поляк жив у волинському селі з підробленим закордонним паспортом
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Поліцейський офіцер громади на Ковельщині виявив іноземця, що проживав за недійсними документами.
Про це інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.
9 вересня, під час проведення профілактичних заходів «Мігрант», поліцейським офіцером громади Люблинецької ОТГ спільно з співробітниками міграційної служби було виявлено громадянина республіки Польща, який проживав у одному із сіл Ковельського району за недійсним закордонним паспортом.
Чоловіка доставлено у Ковельський відділ міграційної служби для притягнення його до адміністративної відповідальності за статтею 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правпорушення.
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Про це інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.
9 вересня, під час проведення профілактичних заходів «Мігрант», поліцейським офіцером громади Люблинецької ОТГ спільно з співробітниками міграційної служби було виявлено громадянина республіки Польща, який проживав у одному із сіл Ковельського району за недійсним закордонним паспортом.
Чоловіка доставлено у Ковельський відділ міграційної служби для притягнення його до адміністративної відповідальності за статтею 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правпорушення.
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