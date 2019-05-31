Третій молитовний сніданок Волині: хто прийшов і як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 12:35
У Луцьку сьогодні, 10 вересня, з перервою в рік відбувся третій молитовний сніданок, приурочений 30-й річниці незалежності України. Минулого року подію не вдалося організувати через пік епідемії коронавірусної інфекції. Утім, і цього разу внесли деякі зміни, вкоротивши програму майже вдвічі, порівняно з попередніми заходами.
Від ранку до Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка сходилися знані в області політики, представники влади, бізнесу, громадськості, духовенство, військові, аби не лише молитвами наблизитися до Бога, а й зробити добру справу.
Так, традицією стало збирати кошти на благе діло. Цьогоріч це – діагностичне обладнання для неонатального центру Волинського обласного територіального медичного об'єднання захисту материнства і дитинства. Йдеться про прилад для діагностики патологічних відхилень у діяльності центральної нервової системи новонароджених.
Серед охочих внести свою лепту в порятунок дитячих життів – організатор молитовних сніданків у місті, Луцький міський голова Ігор Поліщук, голова обласної ради Григорій Недопад, заступниця голови ОДА Людмила Тимощук, народний депутат України В'ячеслав Рубльов, почесний консул Литовської Республіки в Луцьку Сергій Мартиняк, голова Луцької райради Олександр Омельчук, ректори найбільший вишів краю Анатолій Цьось та Ірина Вахович, Генеральний Консул Республіки Польща у Луцьку Славомір Місяк, депутат Європейського парламенту 2014-1019 років, член ради директорів Європейського християнського політичного руху Браніслав Шкріпек, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, старший єпископ Української церкви християн віри Євангельської Михайло Паночко, керівник ГО "Кримські татари Волині" Сервер Зейнідінов, директор Будівельної компанії "Інвестор" Андрій Разумовський, генеральний директор ПрАТ "Луцьксантехмонтаж №536" Ігор Чорнуха, мер Володимира Ігор Пальонка, голова Луцького міськрайонного суду Анатолій Пахолюк, гендиректор медоб'єднання Луцької міської територіальної громади Лариса Духневич, ресторатор Роман Хорзов, радник голови Волинської ОДА з питань ветеранів та учасників АТО (ООС) Олександр Калюжний ("Харківський"), начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко, керівник обласної прокуратури Віктор Тимчук, почесний громадянин Луцька Андрій Бондарчук.
Розпочали захід з молитви маленьких янголів за добробут українців, а також головної молитви у християнстві – Отче Наш.
"Проводити молитовний сніданок стало чудовою традицією як для нашої області, так і для України. Це місце, де люди абсолютно різних професій, політичних поглядів, різних конфесій можуть розділити їжу, поспілкуватися, спільно помолитися і долучитися до доброї справи", - звернувся до присутніх Ігор Поліщук і побажав, щоб цей захід хоч трохи змінив життя кожного до кращого, щоб він нагадав і дав можливість задуматися щодо ролі Господа в житті кожного.
"Тільки з твердою непохитною вірою, тільки тяжкою непосильною працею, тільки об'єднавшись ми можемо зробити Україну успішною, процвітаючою, щасливою країною", - додав мер Луцька.
Цього ранку в стінах облмуздрамтеатру ще не раз лунали молитви: за Луцьк, що днями відзначив 936-річчя, за Україну, за воїнів, що боронять радну землю, за медиків, що рятують життя, за мир.
Директорка КП "Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства" Ірина Горавська зазначила, що медзаклад працює, аби дітки, що від народження мають проблеми зі здоров'ям, не тільки отримали шанс на життя, а й шанс на щасливе майбутнє. А для того, щоб надавати якісні послуги, необхідне сучасне дороговартісне медичне обладнання:
"Апарат, на який ми сьогодні збираємо кошти, рятує життя, дає можливість лікувати дітей ще до появи клінічних проявів захворювання, тобто своєчасно втручатися в процес".
Своєю чергою, владика Михаїл закликав віддати шану воїнам, котрі сидять в окопах у той час, коли в обласному центрі Волині присутні мають змогу насолодитися сніданком.
"Честь, слава і хвала сьогодні тим присутнім, хто вже був там і тим, хто сьогодні сидить в окопах", - сказав митрополит і додав, що мир, на жаль, завжди доводиться відвойовувати. Тому у скрутні часи як ніколи потрібно любити ближніх, звертатися з молитвою до Бога.
Насамкінець об'єднав всіх духовний гімн країни – "Молитва за Україну".
Яку ж суму вдалося зібрати для потреб неонатального центру у мерії обіцяють повідомити наступного тижня. Миті молитовного сніданку – у фоторепортажі Інформаційного агентства ВолиньPost.
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Від ранку до Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка сходилися знані в області політики, представники влади, бізнесу, громадськості, духовенство, військові, аби не лише молитвами наблизитися до Бога, а й зробити добру справу.
Так, традицією стало збирати кошти на благе діло. Цьогоріч це – діагностичне обладнання для неонатального центру Волинського обласного територіального медичного об'єднання захисту материнства і дитинства. Йдеться про прилад для діагностики патологічних відхилень у діяльності центральної нервової системи новонароджених.
Серед охочих внести свою лепту в порятунок дитячих життів – організатор молитовних сніданків у місті, Луцький міський голова Ігор Поліщук, голова обласної ради Григорій Недопад, заступниця голови ОДА Людмила Тимощук, народний депутат України В'ячеслав Рубльов, почесний консул Литовської Республіки в Луцьку Сергій Мартиняк, голова Луцької райради Олександр Омельчук, ректори найбільший вишів краю Анатолій Цьось та Ірина Вахович, Генеральний Консул Республіки Польща у Луцьку Славомір Місяк, депутат Європейського парламенту 2014-1019 років, член ради директорів Європейського християнського політичного руху Браніслав Шкріпек, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, старший єпископ Української церкви християн віри Євангельської Михайло Паночко, керівник ГО "Кримські татари Волині" Сервер Зейнідінов, директор Будівельної компанії "Інвестор" Андрій Разумовський, генеральний директор ПрАТ "Луцьксантехмонтаж №536" Ігор Чорнуха, мер Володимира Ігор Пальонка, голова Луцького міськрайонного суду Анатолій Пахолюк, гендиректор медоб'єднання Луцької міської територіальної громади Лариса Духневич, ресторатор Роман Хорзов, радник голови Волинської ОДА з питань ветеранів та учасників АТО (ООС) Олександр Калюжний ("Харківський"), начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко, керівник обласної прокуратури Віктор Тимчук, почесний громадянин Луцька Андрій Бондарчук.
Розпочали захід з молитви маленьких янголів за добробут українців, а також головної молитви у християнстві – Отче Наш.
"Проводити молитовний сніданок стало чудовою традицією як для нашої області, так і для України. Це місце, де люди абсолютно різних професій, політичних поглядів, різних конфесій можуть розділити їжу, поспілкуватися, спільно помолитися і долучитися до доброї справи", - звернувся до присутніх Ігор Поліщук і побажав, щоб цей захід хоч трохи змінив життя кожного до кращого, щоб він нагадав і дав можливість задуматися щодо ролі Господа в житті кожного.
"Тільки з твердою непохитною вірою, тільки тяжкою непосильною працею, тільки об'єднавшись ми можемо зробити Україну успішною, процвітаючою, щасливою країною", - додав мер Луцька.
Цього ранку в стінах облмуздрамтеатру ще не раз лунали молитви: за Луцьк, що днями відзначив 936-річчя, за Україну, за воїнів, що боронять радну землю, за медиків, що рятують життя, за мир.
Директорка КП "Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства" Ірина Горавська зазначила, що медзаклад працює, аби дітки, що від народження мають проблеми зі здоров'ям, не тільки отримали шанс на життя, а й шанс на щасливе майбутнє. А для того, щоб надавати якісні послуги, необхідне сучасне дороговартісне медичне обладнання:
"Апарат, на який ми сьогодні збираємо кошти, рятує життя, дає можливість лікувати дітей ще до появи клінічних проявів захворювання, тобто своєчасно втручатися в процес".
Своєю чергою, владика Михаїл закликав віддати шану воїнам, котрі сидять в окопах у той час, коли в обласному центрі Волині присутні мають змогу насолодитися сніданком.
"Честь, слава і хвала сьогодні тим присутнім, хто вже був там і тим, хто сьогодні сидить в окопах", - сказав митрополит і додав, що мир, на жаль, завжди доводиться відвойовувати. Тому у скрутні часи як ніколи потрібно любити ближніх, звертатися з молитвою до Бога.
Насамкінець об'єднав всіх духовний гімн країни – "Молитва за Україну".
Яку ж суму вдалося зібрати для потреб неонатального центру у мерії обіцяють повідомити наступного тижня. Миті молитовного сніданку – у фоторепортажі Інформаційного агентства ВолиньPost.
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Коментарі 2
полишук так недобре на когось дивится мабуть гроші той не дав і баба за ним строга
Скільки коштів зібрали ???
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