Третій молитовний сніданок Волині: хто прийшов і як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку сьогодні, 10 вересня, з перервою в рік відбувся третій молитовний сніданок, приурочений 30-й річниці незалежності України. Минулого року подію не вдалося організувати через пік епідемії коронавірусної інфекції. Утім, і цього разу внесли деякі зміни, вкоротивши програму майже вдвічі, порівняно з попередніми заходами.Від ранку до Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка сходилися знані в області політики, представники влади, бізнесу, громадськості, духовенство, військові, аби не лише молитвами наблизитися до Бога, а й зробити добру справу.Так, традицією стало збирати кошти на благе діло. Цьогоріч це – діагностичне обладнання для неонатального центру Волинського обласного територіального медичного об'єднання захисту материнства і дитинства. Йдеться про прилад для діагностики патологічних відхилень у діяльності центральної нервової системи новонароджених.Серед охочих внести свою лепту в порятунок дитячих життів – організатор молитовних сніданків у місті, Луцький міський голова, голова обласної ради, заступниця голови ОДА, народний депутат України, почесний консул Литовської Республіки в Луцьку, голова Луцької райради, ректори найбільший вишів краюта, Генеральний Консул Республіки Польща у Луцьку, депутат Європейського парламенту 2014-1019 років, член ради директорів Європейського християнського політичного руху, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, старший єпископ Української церкви християн віри Євангельської, керівник ГО "Кримські татари Волині", директор Будівельної компанії "Інвестор", генеральний директор ПрАТ "Луцьксантехмонтаж №536", мер Володимира, голова Луцького міськрайонного суду, гендиректор медоб'єднання Луцької міської територіальної громади, ресторатор, радник голови Волинської ОДА з питань ветеранів та учасників АТО (ООС)("Харківський"), начальник ГУНП у Волинській області, керівник обласної прокуратури, почесний громадянин ЛуцькаРозпочали захід з молитви маленьких янголів за добробут українців, а також головної молитви у християнстві – Отче Наш."Проводити молитовний сніданок стало чудовою традицією як для нашої області, так і для України. Це місце, де люди абсолютно різних професій, політичних поглядів, різних конфесій можуть розділити їжу, поспілкуватися, спільно помолитися і долучитися до доброї справи", - звернувся до присутніх Ігор Поліщук і побажав, щоб цей захід хоч трохи змінив життя кожного до кращого, щоб він нагадав і дав можливість задуматися щодо ролі Господа в житті кожного."Тільки з твердою непохитною вірою, тільки тяжкою непосильною працею, тільки об'єднавшись ми можемо зробити Україну успішною, процвітаючою, щасливою країною", - додав мер Луцька.Цього ранку в стінах облмуздрамтеатру ще не раз лунали молитви: за Луцьк, що днями відзначив 936-річчя, за Україну, за воїнів, що боронять радну землю, за медиків, що рятують життя, за мир.Директорка КП "Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства"зазначила, що медзаклад працює, аби дітки, що від народження мають проблеми зі здоров'ям, не тільки отримали шанс на життя, а й шанс на щасливе майбутнє. А для того, щоб надавати якісні послуги, необхідне сучасне дороговартісне медичне обладнання:"Апарат, на який ми сьогодні збираємо кошти, рятує життя, дає можливість лікувати дітей ще до появи клінічних проявів захворювання, тобто своєчасно втручатися в процес".Своєю чергою, владика Михаїл закликав віддати шану воїнам, котрі сидять в окопах у той час, коли в обласному центрі Волині присутні мають змогу насолодитися сніданком."Честь, слава і хвала сьогодні тим присутнім, хто вже був там і тим, хто сьогодні сидить в окопах", - сказав митрополит і додав, що мир, на жаль, завжди доводиться відвойовувати. Тому у скрутні часи як ніколи потрібно любити ближніх, звертатися з молитвою до Бога.Насамкінець об'єднав всіх духовний гімн країни – "Молитва за Україну".Яку ж суму вдалося зібрати для потреб неонатального центру у мерії обіцяють повідомити наступного тижня. Миті молитовного сніданку – у фоторепортажі