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Повідомили, чи підвищуватимуть тарифи на тепло і гарячу воду в Україні

Повідомили, чи підвищуватимуть тарифи на тепло і гарячу воду в Україні
В Україні підвищення тарифів на тепло і гарячу воду під час опалювального сезону не повинно відбутися, ціни мають залишитися на минулорічному рівні.

Про це заявив український прем'єр Денис Шмигаль під час виступу у Верховній раді 10 вересня, пише ТСН.

"Щодо електроенергії тариф зафіксовано. Ціна на газ формується ринково - "Нафтогаз" запропонував річний тариф 7,96 гривень. Ціна на газ зафіксована і не буде перевищувати 8 грн. Ми не плануємо, що тарифи на тепло і гарячу воду цього опалювального сезону будуть змінюватися стосовно минулого", - заявив Шмигаль.

Також він додав, що уряд веде активну роботу з мерами міст, на яких сьогодні покладено відповідальність за тарифи на тепло і гарячу воду.

"Уряд готовий підставити плече, щоб органам місцевого самоврядування було легше проходити цей опалювальний сезон в частині непокладання зайвого тягаря людям на плечі. Ще раз повторюсь: ми працюємо над тим, щоб не було збільшення тарифів на тепло і гарячу воду", - додав глава уряду.

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Теги: Україна, тарифи, гаряча вода, тепло, Денис Шмигаль
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