Зеленський допускає можливість повномасштабної війни з Росією
Сьогодні, 12:05
Президент Володимир Зеленський допускає вірогідність повноцінної війни з Росією.
Про це Зеленський заявив на форумі YES Brainstorming "Після COVID = Перед катастрофою? Кроки до виживання" 10 вересня у Києві, пише "УП".
"Вважаю, що може бути (повноцінна війна – ред.). Так і є. Мені здається, що 2014 рік був кроком вперед у цьому питанні з боку Росії і потім, завдяки українцям, кроком назад їх було зупинено.
Потенціал у цій темі є. Вважаю, що це буде найбільша помилка Російської Федерації. Вважаю, що після ніколи не буде існувати сусідства Росії, України, Білорусі, тому що там на території є присутність Росії.
Це найстрашніше, що я можу уявити собі, але, на жаль, така є ймовірність", - сказав Зеленський.
За словами Зеленського, багато уваги питанню безпеки приділили на зустрічі українського лідера із президентом США Джо Байденом.
І, за словами президента України, Байден розуміє загрозу з боку РФ.
Зокрема, Байден підтримує пропозиції України щодо укріплення флоту та протиповітряної оборони.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Зеленський заявив на форумі YES Brainstorming "Після COVID = Перед катастрофою? Кроки до виживання" 10 вересня у Києві, пише "УП".
"Вважаю, що може бути (повноцінна війна – ред.). Так і є. Мені здається, що 2014 рік був кроком вперед у цьому питанні з боку Росії і потім, завдяки українцям, кроком назад їх було зупинено.
Потенціал у цій темі є. Вважаю, що це буде найбільша помилка Російської Федерації. Вважаю, що після ніколи не буде існувати сусідства Росії, України, Білорусі, тому що там на території є присутність Росії.
Це найстрашніше, що я можу уявити собі, але, на жаль, така є ймовірність", - сказав Зеленський.
За словами Зеленського, багато уваги питанню безпеки приділили на зустрічі українського лідера із президентом США Джо Байденом.
І, за словами президента України, Байден розуміє загрозу з боку РФ.
Зокрема, Байден підтримує пропозиції України щодо укріплення флоту та протиповітряної оборони.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Сухо та сонячно»: якою буде погода в Україні на вихідних
Сьогодні, 12:10
Зеленський допускає можливість повномасштабної війни з Росією
Сьогодні, 12:05
Поляк жив у волинському селі з підробленим закордонним паспортом
Сьогодні, 12:00
На Волині затримали п'яного водія шкільного автобуса
Сьогодні, 11:47
Медіа