Зеленський допускає можливість повномасштабної війни з Росією

Володимир Зеленський допускає вірогідність повноцінної війни з Росією.



Про це Зеленський заявив на форумі YES Brainstorming "Після COVID = Перед катастрофою? Кроки до виживання" 10 вересня у Києві, пише



"Вважаю, що може бути (повноцінна війна – ред.). Так і є. Мені здається, що 2014 рік був кроком вперед у цьому питанні з боку Росії і потім, завдяки українцям, кроком назад їх було зупинено.



Потенціал у цій темі є. Вважаю, що це буде найбільша помилка Російської Федерації. Вважаю, що після ніколи не буде існувати сусідства Росії, України, Білорусі, тому що там на території є присутність Росії.



Це найстрашніше, що я можу уявити собі, але, на жаль, така є ймовірність", - сказав Зеленський.



За словами Зеленського, багато уваги питанню безпеки приділили на зустрічі українського лідера із президентом США Джо Байденом.



І, за словами президента України, Байден розуміє загрозу з боку РФ.



Зокрема, Байден підтримує пропозиції України щодо укріплення флоту та протиповітряної оборони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президентдопускає вірогідність повноцінної війни з Росією.Про це Зеленський заявив на форумі YES Brainstorming "Після COVID = Перед катастрофою? Кроки до виживання" 10 вересня у Києві, пише "УП" "Вважаю, що може бути (повноцінна війна – ред.). Так і є. Мені здається, що 2014 рік був кроком вперед у цьому питанні з боку Росії і потім, завдяки українцям, кроком назад їх було зупинено.Потенціал у цій темі є. Вважаю, що це буде найбільша помилка Російської Федерації. Вважаю, що після ніколи не буде існувати сусідства Росії, України, Білорусі, тому що там на території є присутність Росії.Це найстрашніше, що я можу уявити собі, але, на жаль, така є ймовірність", - сказав Зеленський.За словами Зеленського, багато уваги питанню безпеки приділили на зустрічі українського лідера із президентом СШАІ, за словами президента України, Байден розуміє загрозу з боку РФ.Зокрема, Байден підтримує пропозиції України щодо укріплення флоту та протиповітряної оборони.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію