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Зеленський допускає можливість повномасштабної війни з Росією

Зеленський допускає можливість повномасштабної війни з Росією
Президент Володимир Зеленський допускає вірогідність повноцінної війни з Росією.

Про це Зеленський заявив на форумі YES Brainstorming "Після COVID = Перед катастрофою? Кроки до виживання" 10 вересня у Києві, пише "УП".

"Вважаю, що може бути (повноцінна війна – ред.). Так і є. Мені здається, що 2014 рік був кроком вперед у цьому питанні з боку Росії і потім, завдяки українцям, кроком назад їх було зупинено.

Потенціал у цій темі є. Вважаю, що це буде найбільша помилка Російської Федерації. Вважаю, що після ніколи не буде існувати сусідства Росії, України, Білорусі, тому що там на території є присутність Росії.

Це найстрашніше, що я можу уявити собі, але, на жаль, така є ймовірність", - сказав Зеленський.

За словами Зеленського, багато уваги питанню безпеки приділили на зустрічі українського лідера із президентом США Джо Байденом.

І, за словами президента України, Байден розуміє загрозу з боку РФ.

Зокрема, Байден підтримує пропозиції України щодо укріплення флоту та протиповітряної оборони.

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Теги: війна, Україна, Росія, Зеленський
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