Справжнє тепло: якою буде погода на Волині та у Луцьку зокрема у неділю, 12 вересня
Сьогодні, 20:00
У неділю, 12 вересня, волинські синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології у фейсбуці.
Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі становитиме 6-11° тепла, вдень - 21-26° тепла.
У Луцьку вночі - 8-10° тепла, вдень - 23-25° тепла..
Народний прогноз погоди
Наші предки помітили, що теплий вечір і зоряна ніч 12 вересня обіцяють хороший врожай наступного року, а теплий і сухий день вказують на пізню зиму.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології у фейсбуці.
Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі становитиме 6-11° тепла, вдень - 21-26° тепла.
У Луцьку вночі - 8-10° тепла, вдень - 23-25° тепла..
Народний прогноз погоди
Наші предки помітили, що теплий вечір і зоряна ніч 12 вересня обіцяють хороший врожай наступного року, а теплий і сухий день вказують на пізню зиму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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