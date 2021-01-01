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Справжнє тепло: якою буде погода на Волині та у Луцьку зокрема у неділю, 12 вересня

Справжнє тепло: якою буде погода на Волині та у Луцьку зокрема у неділю, 12 вересня
У неділю, 12 вересня, волинські синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології у фейсбуці.

Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі становитиме 6-11° тепла, вдень - 21-26° тепла.

У Луцьку вночі - 8-10° тепла, вдень - 23-25° тепла..

Народний прогноз погоди

Наші предки помітили, що теплий вечір і зоряна ніч 12 вересня обіцяють хороший врожай наступного року, а теплий і сухий день вказують на пізню зиму.

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Теги: погода, прогноз погоди
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