Справжнє тепло: якою буде погода на Волині та у Луцьку зокрема у неділю, 12 вересня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології у фейсбуці.



Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі становитиме 6-11° тепла, вдень - 21-26° тепла.



У Луцьку вночі - 8-10° тепла, вдень - 23-25° тепла..



Народний прогноз погоди



Наші предки помітили, що теплий вечір і зоряна ніч 12 вересня обіцяють хороший врожай наступного року, а теплий і сухий день вказують на пізню зиму.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 12 вересня, волинські синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології у фейсбуці.Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі становитиме 6-11° тепла, вдень - 21-26° тепла.У Луцьку вночі - 8-10° тепла, вдень - 23-25° тепла..Наші предки помітили, що теплий вечір і зоряна ніч 12 вересня обіцяють хороший врожай наступного року, а теплий і сухий день вказують на пізню зиму.

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