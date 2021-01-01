Лікарі повідомили про стан львів'янина, який постраждав в ДТП на Волині





Про це Володимир Шмаль.



Нагадаємо, за минулу добу внаслідок двох ДТП на Волині постраждало троє водіїв. Автопригоди трапилися у Ківерцях та Камінь-Каширському районі



З його слів, зіткнення автомобілів відбулося ввечері 9 вересня, де одній людині надали домедичну допомогу. Ще двоє осіб від надання допомоги на місці події відмовилися.



"30-річного водія госпіталізували з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забійними ранами лівого передпліччя і лівої гомілки, забоєм грудної клітки", – зазначив медик.



Інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич повідомила Суспільному телефоном про обставини аварії. З її слів, 30-річний житель Львівської області, водій вантажівки MAN, врізався у зустрічний вантажний автомобіль Renault Magnum, яким кермував 33-річний житель Камінь-Каширського району.



Завідувач хірургічного відділення Маневицької ЦРЛ Богдан Сидорук у телефонному коментарі повідомив, що чоловік отримав не важкі травми.



"Сьогодні родичі забрали його за місцем проживання", – повідомив лікар.



За фактом ДТП слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ККУ. Максимальне покарання, яке передбачає санкція статті – обмеження волі до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років або без такого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30-річного жителя Львівщини, водія вантажівки MAN, який травмувався в ДТП поблизу селища Маневичі, госпіталізували до Маневицької центральної районної лікарні.Про це Суспільному телефоном повідомив директор КП "Волинський центр екстреної меддопомоги та медицини катастроф"Нагадаємо, за минулу добу внаслідок двох ДТП на Волині постраждало троє водіїв. Автопригоди трапилися у Ківерцях таЗ його слів, зіткнення автомобілів відбулося ввечері 9 вересня, де одній людині надали домедичну допомогу. Ще двоє осіб від надання допомоги на місці події відмовилися."30-річного водія госпіталізували з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забійними ранами лівого передпліччя і лівої гомілки, забоєм грудної клітки", – зазначив медик.Інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волиніповідомила Суспільному телефоном про обставини аварії. З її слів, 30-річний житель Львівської області, водій вантажівки MAN, врізався у зустрічний вантажний автомобіль Renault Magnum, яким кермував 33-річний житель Камінь-Каширського району.Завідувач хірургічного відділення Маневицької ЦРЛу телефонному коментарі повідомив, що чоловік отримав не важкі травми."Сьогодні родичі забрали його за місцем проживання", – повідомив лікар.За фактом ДТП слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ККУ. Максимальне покарання, яке передбачає санкція статті – обмеження волі до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років або без такого.

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