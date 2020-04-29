На Рівненщині після конфлікту неповнолітній спалив авто волинянина

У Рівненському районі поліцейські викрили неповнолітнього на підпалі авто, яке належило волинянину.Про це інформує ГУНП у Рівненській області.Як зазначають у поліції, близько 00:30 10 вересня до поліції надійшло повідомлення від рятувальників, що на території приватного господарства в селищі Оржів горить автомобіль.Слідчо-оперативна група встановила, що транспортний засіб на іноземній реєстрації належить 20-річному жителю Волині, який разом із кількома знайомими приїхав у Оржів на роботу. Ввечері 9 вересня чоловіки вийшли у магазин, де у них виник конфлікт із місцевими жителями.Повернувшись до будинку, у якому тимчасово проживають, лягли спати, однак згодом їх розбудив сусід та повідомив, що горить автомобіль. Вогонь повністю знищив задню частину авто.За результатами проведених розшукових заходів поліцейський офіцер громади та працівники карного розшуку встановили причетну до скоєного злочину особу. Ним виявився 17-річний місцевий житель. У скоєному він зізнається, однак своїх дій не пояснює.За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі відділення поліції №1 (м. Рівне) відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України.У рамках досудового розслідування встановлюються обставини злочину.