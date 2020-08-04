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Водій шкільного автобуса, якого спіймали п'яним за кермом на Волині, написав заяву на звільнення

Водій шкільного автобуса, якого спіймали п'яним за кермом на Волині, написав заяву на звільнення
Водій шкільного автобуса, якого патрульні спіймали нетверезим за кермом, написав заяву на звільнення.

Про це Суспільному повідомила телефоном директорка Згоранської школи Олена Пех.

Як розповів Суспільному речник патрульної поліції області Богдан Павлович, водія автобуса, який порушив правила дорожнього руху, інспектори помітили 10 вересня на автодорозі Київ – Ковель – Ягодин. Водія освідували на місці, "Драгер" показав перевищення алкоголю в його крові втричі.

Дітей на момент зупинки 55-річного водія в автобусі не було: їх чоловік встиг відвезти до школи. Патрульні вилучили у чоловіка посвідчення водія та склали адміністративні матеріали.

Директорка школи, де працював чоловік, каже: після розмови з патрульними водій написав заяву на звільнення за власним бажанням. Додає: чоловік працював у них шість років і був єдиним водієм у штаті.

Дітям, яких водій завіз зранку до школи, зі слів Олени Пех, доведеться добиратися додому самостійно рейсовими автобусами.

Зі слів речника патрульних, за кермування у стані сп'яніння чоловіку загрожує штраф та позбавлення права керування транспортними засобами.

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Теги: п'яний водій, шкільний автобус, патрульні, Волинь
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