Волиняни-спортсмени, які виступали на Олімпіаді та Параолімпіаді, отримали по 50 тисяч
Сьогодні, 15:30
У Луцьку відбулися урочистості з нагоди Дня фізичної культури і спорту України, який щорічно відзначають у другу суботу вересня.
Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
Зокрема, сьогодні, 10 вересня 2021 року, у Волинському академічному обласному театрі ляльок заступник голови ОДА Андрій Ярмольський привітав із професійним святом та вручив відзнаки волинянам, які розвивають фізичну культуру та спорт області.
«Дякую спортсменам, тренерам за результати, яких ви досягаєте, та бажаю надалі блиску в очах та наснаги до улюбленої справи», – звернувся до присутніх Андрій Ярмольський.
Заступник голови ОДА також зауважив, що спортивна галузь Волині має проблемні питання, зокрема, необхідність збільшення фінансування волинського спорту, розвиток спортивної інфраструктури. Однак, як зазначив Андрій Ярмольський, спільними зусиллями влади та представників спортивної галузі їх можна вирішити, аби здобутки волинських спортсменів були ще кращими як на обласному, так і на міжнародному рівнях.
Відтак, Указом Президента України почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» присвоєне Анатолію Милехину – тренерові-викладачу відділення боротьби вільної Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.
Окрім того, заступник очільника області вручив подяки голови обласної державної адміністрації учасникам:
– ХХХІІ Олімпійських ігор – Данилу Даниленку, Ірині Климець та Марії Сахарук;
– ХVІ Паралімпійських ігор – Сергію Ємельянову та Марині Мажулі;
– Всеукраїнських змагань «Ігри Воїнів» – Костянтину Байчуку, Віталію Дмитришину, Володимиру Нероді, В’ячеславу Оксентюку, Михайлу Ришневському, Володимиру Рубану, Богдану Сітовському, Павлу Солосі, Андрію Степасюку, Руслану Уніфонтовичу та Богдану Ушаруку.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: П'ятеро волинян представлятимуть Україну на Паралімпіаді-2020: що про них відомо. СПИСОК
Також волинянам-спортсменам, які представляли збірну України на Олімпійських та Паралімпійських іграх-2020, вручили сьогодні, 10 вересня, сертифікати на суму 50 тис. грн кожному.
Нагадаємо, що рішення про виплату зазначеної грошові винагороди прийняла обласна рада у серпні цього року за клопотанням голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка.
Слід зазначити, що з нагоди професійного свята відзнаки отримали й тренери волинських спортсменів.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
Зокрема, сьогодні, 10 вересня 2021 року, у Волинському академічному обласному театрі ляльок заступник голови ОДА Андрій Ярмольський привітав із професійним святом та вручив відзнаки волинянам, які розвивають фізичну культуру та спорт області.
«Дякую спортсменам, тренерам за результати, яких ви досягаєте, та бажаю надалі блиску в очах та наснаги до улюбленої справи», – звернувся до присутніх Андрій Ярмольський.
Заступник голови ОДА також зауважив, що спортивна галузь Волині має проблемні питання, зокрема, необхідність збільшення фінансування волинського спорту, розвиток спортивної інфраструктури. Однак, як зазначив Андрій Ярмольський, спільними зусиллями влади та представників спортивної галузі їх можна вирішити, аби здобутки волинських спортсменів були ще кращими як на обласному, так і на міжнародному рівнях.
Відтак, Указом Президента України почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» присвоєне Анатолію Милехину – тренерові-викладачу відділення боротьби вільної Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.
Окрім того, заступник очільника області вручив подяки голови обласної державної адміністрації учасникам:
– ХХХІІ Олімпійських ігор – Данилу Даниленку, Ірині Климець та Марії Сахарук;
– ХVІ Паралімпійських ігор – Сергію Ємельянову та Марині Мажулі;
– Всеукраїнських змагань «Ігри Воїнів» – Костянтину Байчуку, Віталію Дмитришину, Володимиру Нероді, В’ячеславу Оксентюку, Михайлу Ришневському, Володимиру Рубану, Богдану Сітовському, Павлу Солосі, Андрію Степасюку, Руслану Уніфонтовичу та Богдану Ушаруку.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: П'ятеро волинян представлятимуть Україну на Паралімпіаді-2020: що про них відомо. СПИСОК
Також волинянам-спортсменам, які представляли збірну України на Олімпійських та Паралімпійських іграх-2020, вручили сьогодні, 10 вересня, сертифікати на суму 50 тис. грн кожному.
Нагадаємо, що рішення про виплату зазначеної грошові винагороди прийняла обласна рада у серпні цього року за клопотанням голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка.
Слід зазначити, що з нагоди професійного свята відзнаки отримали й тренери волинських спортсменів.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Хто з волинян виступатиме на Олімпійських іграх-2020 і коли. КАЛЕНДАР
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