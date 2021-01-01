вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волиняни-спортсмени, які виступали на Олімпіаді та Параолімпіаді, отримали по 50 тисяч

Волиняни-спортсмени, які виступали на Олімпіаді та Параолімпіаді, отримали по 50 тисяч
У Луцьку відбулися урочистості з нагоди Дня фізичної культури і спорту України, який щорічно відзначають у другу суботу вересня.

Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

Зокрема, сьогодні, 10 вересня 2021 року, у Волинському академічному обласному театрі ляльок заступник голови ОДА Андрій Ярмольський привітав із професійним святом та вручив відзнаки волинянам, які розвивають фізичну культуру та спорт області.

«Дякую спортсменам, тренерам за результати, яких ви досягаєте, та бажаю надалі блиску в очах та наснаги до улюбленої справи», – звернувся до присутніх Андрій Ярмольський.

Заступник голови ОДА також зауважив, що спортивна галузь Волині має проблемні питання, зокрема, необхідність збільшення фінансування волинського спорту, розвиток спортивної інфраструктури. Однак, як зазначив Андрій Ярмольський, спільними зусиллями влади та представників спортивної галузі їх можна вирішити, аби здобутки волинських спортсменів були ще кращими як на обласному, так і на міжнародному рівнях.

Відтак, Указом Президента України почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» присвоєне Анатолію Милехину – тренерові-викладачу відділення боротьби вільної Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.

Окрім того, заступник очільника області вручив подяки голови обласної державної адміністрації учасникам:
– ХХХІІ Олімпійських ігор – Данилу Даниленку, Ірині Климець та Марії Сахарук;
– ХVІ Паралімпійських ігор – Сергію Ємельянову та Марині Мажулі;
– Всеукраїнських змагань «Ігри Воїнів» – Костянтину Байчуку, Віталію Дмитришину, Володимиру Нероді, В’ячеславу Оксентюку, Михайлу Ришневському, Володимиру Рубану, Богдану Сітовському, Павлу Солосі, Андрію Степасюку, Руслану Уніфонтовичу та Богдану Ушаруку.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: П'ятеро волинян представлятимуть Україну на Паралімпіаді-2020: що про них відомо. СПИСОК

Також волинянам-спортсменам, які представляли збірну України на Олімпійських та Паралімпійських іграх-2020, вручили сьогодні, 10 вересня, сертифікати на суму 50 тис. грн кожному.

Нагадаємо, що рішення про виплату зазначеної грошові винагороди прийняла обласна рада у серпні цього року за клопотанням голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка.

Слід зазначити, що з нагоди професійного свята відзнаки отримали й тренери волинських спортсменів.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Хто з волинян виступатиме на Олімпійських іграх-2020 і коли. КАЛЕНДАР

Волиняни-спортсмени, які виступали на Олімпіаді та Параолімпіаді, отримали по 50 тисяч
Волиняни-спортсмени, які виступали на Олімпіаді та Параолімпіаді, отримали по 50 тисяч
Волиняни-спортсмени, які виступали на Олімпіаді та Параолімпіаді, отримали по 50 тисяч
Волиняни-спортсмени, які виступали на Олімпіаді та Параолімпіаді, отримали по 50 тисяч
Волиняни-спортсмени, які виступали на Олімпіаді та Параолімпіаді, отримали по 50 тисяч
Волиняни-спортсмени, які виступали на Олімпіаді та Параолімпіаді, отримали по 50 тисяч
Волиняни-спортсмени, які виступали на Олімпіаді та Параолімпіаді, отримали по 50 тисяч
Волиняни-спортсмени, які виступали на Олімпіаді та Параолімпіаді, отримали по 50 тисяч
Волиняни-спортсмени, які виступали на Олімпіаді та Параолімпіаді, отримали по 50 тисяч
Волиняни-спортсмени, які виступали на Олімпіаді та Параолімпіаді, отримали по 50 тисяч
Волиняни-спортсмени, які виступали на Олімпіаді та Параолімпіаді, отримали по 50 тисяч
Волиняни-спортсмени, які виступали на Олімпіаді та Параолімпіаді, отримали по 50 тисяч

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Олімпіада, Параолімпіада, спортмени, грошова винагорода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Третій молитовний сніданок Волині: хто прийшов і як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волиняни-спортсмени, які виступали на Олімпіаді та Параолімпіаді, отримали по 50 тисяч
Сьогодні, 15:30
Власник сторінки у Facebook несе відповідальність за неприйнятні коментарі, – ЄСПЛ
Сьогодні, 15:14
Водій шкільного автобуса, якого спіймали п'яним за кермом на Волині, написав заяву на звільнення
Сьогодні, 15:07
Знайомилася із ліпкою потайки за хлівом: волинянка створює унікальні бетонні скульптури. ФОТО
Сьогодні, 14:42
На Рівненщині після конфлікту неповнолітній спалив авто волинянина
Сьогодні, 14:20
Схожі новини
Усі олімпійці та паралімпійці з Волині отримають грошові винагороди. СПИСОК Усі олімпійці та паралімпійці з Волині отримають грошові винагороди. СПИСОК
06 вересень, 17:50
Українська велогонщиця завоювала срібло Олімпіади Українська велогонщиця завоювала срібло Олімпіади
08 серпень, 14:03
Учасниця Олімпіади у Токіо Анастасія Турчин повернулася на Волинь. ФОТО Учасниця Олімпіади у Токіо Анастасія Турчин повернулася на Волинь. ФОТО
06 серпень, 14:21
Коли і де дивитися виступи волинян на Олімпійських іграх Коли і де дивитися виступи волинян на Олімпійських іграх
05 серпень, 22:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волиняни-спортсмени, які виступали на Олімпіаді та Параолімпіаді, отримали по 50 тисяч
Сьогодні, 15:30
 0
Власник сторінки у Facebook несе відповідальність за неприйнятні коментарі, – ЄСПЛ
Сьогодні, 15:14
 0
Водій шкільного автобуса, якого спіймали п'яним за кермом на Волині, написав заяву на звільнення
Сьогодні, 15:07
 0
Знайомилася із ліпкою потайки за хлівом: волинянка створює унікальні бетонні скульптури. ФОТО
Сьогодні, 14:42
 0
На Рівненщині після конфлікту неповнолітній спалив авто волинянина
Сьогодні, 14:20
 0
Медіа
відео
1/8