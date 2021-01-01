У Луцьку посеред вулиці затримали молодика з наркотиками, коли він повертався з посилкою





Про це



20-річного хлопця виявили співробітники управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області на одній із вулиць міста у рамках реалізації оперативної інформації.



Як з’ясувалося, він щойно отримав поштове відправлення. Під час огляду посилки правоохоронці виявили там пакетики з психотропами та наркотиками, вартість яких за цінами чорного ринку сягає шести тисяч гривень.



Заборонені речовини вилучили та направили на експертизу до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.



Кримінальне провадження слідчі розпочали за ст. 309 (Незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку поліцейські спіймали 20-річного правопорушника з наркотичними речовинами, коли молодик повертався з поштового відділення.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.20-річного хлопця виявили співробітники управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області на одній із вулиць міста у рамках реалізації оперативної інформації.Як з’ясувалося, він щойно отримав поштове відправлення. Під час огляду посилки правоохоронці виявили там пакетики з психотропами та наркотиками, вартість яких за цінами чорного ринку сягає шести тисяч гривень.Заборонені речовини вилучили та направили на експертизу до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.Кримінальне провадження слідчі розпочали за ст. 309 (Незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

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