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У Луцьку посеред вулиці затримали молодика з наркотиками, коли він повертався з посилкою

У Луцьку посеред вулиці затримали молодика з наркотиками, коли він повертався з посилкою
У Луцьку поліцейські спіймали 20-річного правопорушника з наркотичними речовинами, коли молодик повертався з поштового відділення.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

20-річного хлопця виявили співробітники управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області на одній із вулиць міста у рамках реалізації оперативної інформації.

Як з’ясувалося, він щойно отримав поштове відправлення. Під час огляду посилки правоохоронці виявили там пакетики з психотропами та наркотиками, вартість яких за цінами чорного ринку сягає шести тисяч гривень.

Заборонені речовини вилучили та направили на експертизу до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Кримінальне провадження слідчі розпочали за ст. 309 (Незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.




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Теги: наркотики, Луцьк, посилка
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