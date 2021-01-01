Волиняни, які рятували євреїв під час Голокосту, отримуватимуть довічні стипендії
Сьогодні, 16:15
Кабмін призначив довічні стипендії українцям, які рятували євреїв на території України під час Голокосту у роки Другої світової війни. Серед них - двоє волинян.
Про це йдеться у додатку до розпорядження уряду № 935 від 8 вересня.
Стипендії отримуватимуть Ваврисевич Марія Макарівна (народилася 4 квітня 1935 року), яка має звання Праведника народів світу, та Масло Петро Іванович (народився 10 серпня 1935 року), який має звання Праведника України.
Загалом стипендії отримуватимуть 26 осіб з різних регіонів України.
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Про це йдеться у додатку до розпорядження уряду № 935 від 8 вересня.
Стипендії отримуватимуть Ваврисевич Марія Макарівна (народилася 4 квітня 1935 року), яка має звання Праведника народів світу, та Масло Петро Іванович (народився 10 серпня 1935 року), який має звання Праведника України.
Загалом стипендії отримуватимуть 26 осіб з різних регіонів України.
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