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Волиняни, які рятували євреїв під час Голокосту, отримуватимуть довічні стипендії

Волиняни, які рятували євреїв під час Голокосту, отримуватимуть довічні стипендії
Кабмін призначив довічні стипендії українцям, які рятували євреїв на території України під час Голокосту у роки Другої світової війни. Серед них - двоє волинян.

Про це йдеться у додатку до розпорядження уряду № 935 від 8 вересня.

Стипендії отримуватимуть Ваврисевич Марія Макарівна (народилася 4 квітня 1935 року), яка має звання Праведника народів світу, та Масло Петро Іванович (народився 10 серпня 1935 року), який має звання Праведника України.

Загалом стипендії отримуватимуть 26 осіб з різних регіонів України.

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Теги: Волинь, стипендії, Голокост
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