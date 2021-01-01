Волиняни, які рятували євреїв під час Голокосту, отримуватимуть довічні стипендії





Про це йдеться у додатку до розпорядження уряду № 935 від 8 вересня.



Стипендії отримуватимуть Ваврисевич Марія Макарівна (народилася 4 квітня 1935 року), яка має звання Праведника народів світу, та Масло Петро Іванович (народився 10 серпня 1935 року), який має звання Праведника України.



Загалом стипендії отримуватимуть 26 осіб з різних регіонів України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабмін призначив довічні стипендії українцям, які рятували євреїв на території України під час Голокосту у роки Другої світової війни. Серед них - двоє волинян.Про це йдеться у додатку до розпорядження уряду № 935 від 8 вересня.Стипендії отримуватимуть(народилася 4 квітня 1935 року), яка має звання Праведника народів світу, та(народився 10 серпня 1935 року), який має звання Праведника України.Загалом стипендії отримуватимуть 26 осіб з різних регіонів України.

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