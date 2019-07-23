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Квести на байдарках і подорожі на раритетному авто: що пропонують відпочивальникам на Світязі восени. ВІДЕО

Квести на байдарках і подорожі на раритетному авто: що пропонують відпочивальникам на Світязі восени. ВІДЕО
Хоч літо закінчилося, та відпочинок на Шацьких озерах лишився актуальним. Місцеві кажуть, що тут можна організувати чудовий активний вікенд. Зокрема до послуг відпочивальників – квести на байдарках «Поліські джунглі» та подорожі на раритетному автомобілі.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Так, під час екскурсії «Поліські джунглі», яка триває понад 3 години, у байдарці можна милуватися розкішними краєвидами озер Перемут, Луки та Світязь.

«Маршрут проходить по таких диких заболочених озерах, де максимум дикої природи, мінімум людей. І можна побачити не тільки отакі гарні квітучі і плавучі газони, але і багато різних диких птахів, лебедів, диких гусей, качок, сіру чаплю, білу чаплю», – розповів місцевий краєзнавець Петро Зуб.

Мандри на байдарках обійдуться у 450 гривень з людини. З місця зупинки Вас заберуть автомобілем та підвезуть до точки початку маршруту.

«Екіпіровка, туристичні байдарки, весла, рятувальні жилети… В кожній байдарці інструктор, який вам у разі чого допомагає. Проходите маршрут – потім відвозимо вас назад на місце дислокації. Ще у процесі проходження маршруту є привал на заболоченому острові із піджарюванням сала на вогні, можна чаю на місцевих травах попити. Тобто все як у туристичному поході», – каже Петро Зуб.

Подорожуючи водними плесами, ви можете зупинятися де забажаєте, дізнатися історію того чи іншого озера та робити розкішні знімки.

Якщо хочеться ще більше екстремальних забав – можуть запропонувати екскурсію Шацькими озерами на видозміненому радянському автомобілі, який вже радше нагадує сучасний позашляховик.

Над раритетним автомобілем власноруч трудився місцевий мешканець Андрій.

«Автомобіль ГАЗ-69 66 року після повної реконструкції. Півтора року складалась ця машина, це, можна сказати, зараз вже є іномаркою. Двигун стоїть від автомобіля мерседес», – розповів він.

Вартість такої активності – 400 гривень з людини. Екскурсія триває близько чотирьох годин. За цей час ви зможете побачити чи не все Шацьке поозер’я.

«Заїжджаємо на п’ять озер. Перше озеро – Люцимер. Далі йде Кримне. Це, можна сказати, озеро на кордоні з Білорусією. Третє Пісочне – найчистіше в Шацькому національному парку озеро. Далі Перемут і останнє Соминець», – каже водій автомобіля.


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Теги: Волинь, Світязь, відпочинок
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