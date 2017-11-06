Рада запровадила відповідальність за сексизм і гендерну дискримінацію в рекламі





За відповідний законопроект №3427 "Про внесення змін до закону "Про рекламу" щодо протидії дискримінації за ознакою статі" в другому читанні та в цілому проголосували 307 народних депутатів, повідомляє



Зміни визначають у законодавстві такі поняття, як "дискримінаційна реклама" та "дискримінаційна реклама за ознакою статі".



Зокрема, згідно із законопроектом, дискримінаційною за ознакою статі є реклама, що містить твердження та/або зображення щодо інтелектуальної, фізичної, соціальної чи іншої переваги однієї статі над іншою.



До дискримінаційної реклами за ознакою статі також належить реклама, яка принижує гідність людини за ознакою статі, демонструє насильство за ознакою статі, містить зображення тіла людини (частина тіла) виключно як сексуального об'єкта з метою привернення уваги споживача та/або посилання (слова, звуки, зображення) на сексуальні стосунки, що не стосуються рекламованого продукту чи способу його споживання.



Законопроект посилює відповідальність за порушення законодавства про рекламу, і в разі його порушення рекламодавець сплачує штраф до держбюджету в десятикратному розмірі мінімальної зарплати.



Крім того, за неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації про вартість розповсюдженої реклами та/або виготовлення реклами центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, на рекламодавців, виробників реклами та розповсюджувачів реклами накладається штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн).



У пояснювальній записці до проекту закону зазначено, що його ухвалення сприятиме протидії дискримінації за ознакою статі у сфері реклами та формуванню гендерно чутливого інформаційного простору, культури толерантності, а також нетерпимості до будь-яких форм насильства серед широких верств населення; посилить захист прав споживачів реклами, а також сприятиме встановленню правового порядку у сфері реклами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада запровадила відповідальність за використання сексизму та дискримінації за статевою ознакою в рекламі.За відповідний законопроект №3427 "Про внесення змін до закону "Про рекламу" щодо протидії дискримінації за ознакою статі" в другому читанні та в цілому проголосували 307 народних депутатів, повідомляє Інтерфакс-Україна Зміни визначають у законодавстві такі поняття, як "дискримінаційна реклама" та "дискримінаційна реклама за ознакою статі".Зокрема, згідно із законопроектом, дискримінаційною за ознакою статі є реклама, що містить твердження та/або зображення щодо інтелектуальної, фізичної, соціальної чи іншої переваги однієї статі над іншою.До дискримінаційної реклами за ознакою статі також належить реклама, яка принижує гідність людини за ознакою статі, демонструє насильство за ознакою статі, містить зображення тіла людини (частина тіла) виключно як сексуального об'єкта з метою привернення уваги споживача та/або посилання (слова, звуки, зображення) на сексуальні стосунки, що не стосуються рекламованого продукту чи способу його споживання.Законопроект посилює відповідальність за порушення законодавства про рекламу, і в разі його порушення рекламодавець сплачує штраф до держбюджету в десятикратному розмірі мінімальної зарплати.Крім того, за неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації про вартість розповсюдженої реклами та/або виготовлення реклами центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, на рекламодавців, виробників реклами та розповсюджувачів реклами накладається штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн).У пояснювальній записці до проекту закону зазначено, що його ухвалення сприятиме протидії дискримінації за ознакою статі у сфері реклами та формуванню гендерно чутливого інформаційного простору, культури толерантності, а також нетерпимості до будь-яких форм насильства серед широких верств населення; посилить захист прав споживачів реклами, а також сприятиме встановленню правового порядку у сфері реклами.

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