Чорногорія посилила умови в’їзду до країни
Сьогодні, 20:41
Для отримання «зеленого» COVID-сертифікату в Чорногорії потрібно буде підтвердження повного курсу вакцинації проти коронавірусу, завершеного за 14 днів до того.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Балканський оглядач у фейсбуці.
Раніше така можливість надавалася тим, хто вакцинувався однією дозою, навіть якщо повний курс вакцинації передбачає дві дози.
Відповідно, змінюються правила відвідування розважальних закладів, закладів громадського харчування, масових зборів, а також в’їзду до країни.
Інші варіанти отримання «зеленого» COVID-сертифікату в Чорногорії і, зокрема, права на в’їзд, такі:
- негативний тест на ПЛР не старше 72 годин;
- негативний експрес-тест на антиген не старше 48 годин;
- позитивний тест на ПЛР, який зроблений не пізніше 14 та не раніше 180 днів.
З інших нововведень – вхід до торговельних центрів лише за виконання однієї з передбачених умов із COVID-сертифіката.
Водночас діти віком до 18 років звільнені від виконання цих вимог.
Заходи – окрім вимоги щодо в’їзду до країни – наберуть чинності 11 вересня і діятимуть до 24 вересня. Самі правила в’їзду оновлюються з 14 вересня.
Громадяни Чорногорії та іноземці з тимчасовим проживанням, які не відповідають жодній із встановлених умов, відправляються на самоізоляцію, яку можна перервати, здавши ПЛР-тест і отримавши негативний результат, на шостий день після перетину кордону.
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Як передає Укрінформ, про це повідомляє Балканський оглядач у фейсбуці.
Раніше така можливість надавалася тим, хто вакцинувався однією дозою, навіть якщо повний курс вакцинації передбачає дві дози.
Відповідно, змінюються правила відвідування розважальних закладів, закладів громадського харчування, масових зборів, а також в’їзду до країни.
Інші варіанти отримання «зеленого» COVID-сертифікату в Чорногорії і, зокрема, права на в’їзд, такі:
- негативний тест на ПЛР не старше 72 годин;
- негативний експрес-тест на антиген не старше 48 годин;
- позитивний тест на ПЛР, який зроблений не пізніше 14 та не раніше 180 днів.
З інших нововведень – вхід до торговельних центрів лише за виконання однієї з передбачених умов із COVID-сертифіката.
Водночас діти віком до 18 років звільнені від виконання цих вимог.
Заходи – окрім вимоги щодо в’їзду до країни – наберуть чинності 11 вересня і діятимуть до 24 вересня. Самі правила в’їзду оновлюються з 14 вересня.
Громадяни Чорногорії та іноземці з тимчасовим проживанням, які не відповідають жодній із встановлених умов, відправляються на самоізоляцію, яку можна перервати, здавши ПЛР-тест і отримавши негативний результат, на шостий день після перетину кордону.
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