вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чорногорія посилила умови в’їзду до країни

Чорногорія посилила умови в’їзду до країни
Для отримання «зеленого» COVID-сертифікату в Чорногорії потрібно буде підтвердження повного курсу вакцинації проти коронавірусу, завершеного за 14 днів до того.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Балканський оглядач у фейсбуці.

Раніше така можливість надавалася тим, хто вакцинувався однією дозою, навіть якщо повний курс вакцинації передбачає дві дози.

Відповідно, змінюються правила відвідування розважальних закладів, закладів громадського харчування, масових зборів, а також в’їзду до країни.

Інші варіанти отримання «зеленого» COVID-сертифікату в Чорногорії і, зокрема, права на в’їзд, такі:

- негативний тест на ПЛР не старше 72 годин;
- негативний експрес-тест на антиген не старше 48 годин;
- позитивний тест на ПЛР, який зроблений не пізніше 14 та не раніше 180 днів.

З інших нововведень – вхід до торговельних центрів лише за виконання однієї з передбачених умов із COVID-сертифіката.

Водночас діти віком до 18 років звільнені від виконання цих вимог.

Заходи – окрім вимоги щодо в’їзду до країни – наберуть чинності 11 вересня і діятимуть до 24 вересня. Самі правила в’їзду оновлюються з 14 вересня.

Громадяни Чорногорії та іноземці з тимчасовим проживанням, які не відповідають жодній із встановлених умов, відправляються на самоізоляцію, яку можна перервати, здавши ПЛР-тест і отримавши негативний результат, на шостий день після перетину кордону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Чорногорія, в'їзд, умови
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Третій молитовний сніданок Волині: хто прийшов і як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині трапилася ДТП: за життя водія борються медики.ФОТО
Сьогодні, 21:33
Волинським «мальтійцям» - 25 років
Сьогодні, 21:12
Чорногорія посилила умови в’їзду до країни
Сьогодні, 20:41
Волинянин проник у гараж чоловіка та вкрав його мотоцикл
Сьогодні, 20:10
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 11 вересня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Чорногорія змінила правила в’їзду Чорногорія змінила правила в’їзду
25 серпень, 11:22
Чорногорія дозволила в'їзд для українців Чорногорія дозволила в'їзд для українців
20 червень, 2020, 15:19
Список розширюється: у МЗС назвали кількість країн, які відкриті для українців Список розширюється: у МЗС назвали кількість країн, які відкриті для українців
09 вересень, 20:38
Через сплеск коронавірусу ЄС має намір закрити кордони деяких країн для туристів Через сплеск коронавірусу ЄС має намір закрити кордони деяких країн для туристів
28 серпень, 18:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині трапилася ДТП: за життя водія борються медики.ФОТО
Сьогодні, 21:33
 0
Волинським «мальтійцям» - 25 років
Сьогодні, 21:12
 0
Чорногорія посилила умови в’їзду до країни
Сьогодні, 20:41
 0
Волинянин проник у гараж чоловіка та вкрав його мотоцикл
Сьогодні, 20:10
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 11 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8