Чорногорія посилила умови в’їзду до країни





Як передає



Раніше така можливість надавалася тим, хто вакцинувався однією дозою, навіть якщо повний курс вакцинації передбачає дві дози.



Відповідно, змінюються правила відвідування розважальних закладів, закладів громадського харчування, масових зборів, а також в’їзду до країни.



Інші варіанти отримання «зеленого» COVID-сертифікату в Чорногорії і, зокрема, права на в’їзд, такі:



- негативний тест на ПЛР не старше 72 годин;

- негативний експрес-тест на антиген не старше 48 годин;

- позитивний тест на ПЛР, який зроблений не пізніше 14 та не раніше 180 днів.



З інших нововведень – вхід до торговельних центрів лише за виконання однієї з передбачених умов із COVID-сертифіката.



Водночас діти віком до 18 років звільнені від виконання цих вимог.



Заходи – окрім вимоги щодо в’їзду до країни – наберуть чинності 11 вересня і діятимуть до 24 вересня. Самі правила в’їзду оновлюються з 14 вересня.



Громадяни Чорногорії та іноземці з тимчасовим проживанням, які не відповідають жодній із встановлених умов, відправляються на самоізоляцію, яку можна перервати, здавши ПЛР-тест і отримавши негативний результат, на шостий день після перетину кордону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для отримання «зеленого» COVID-сертифікату в Чорногорії потрібно буде підтвердження повного курсу вакцинації проти коронавірусу, завершеного за 14 днів до того.Як передає Укрінформ , про це повідомляє Балканський оглядач у фейсбуці.Раніше така можливість надавалася тим, хто вакцинувався однією дозою, навіть якщо повний курс вакцинації передбачає дві дози.Відповідно, змінюються правила відвідування розважальних закладів, закладів громадського харчування, масових зборів, а також в’їзду до країни.Інші варіанти отримання «зеленого» COVID-сертифікату в Чорногорії і, зокрема, права на в’їзд, такі:- негативний тест на ПЛР не старше 72 годин;- негативний експрес-тест на антиген не старше 48 годин;- позитивний тест на ПЛР, який зроблений не пізніше 14 та не раніше 180 днів.З інших нововведень – вхід до торговельних центрів лише за виконання однієї з передбачених умов із COVID-сертифіката.Водночас діти віком до 18 років звільнені від виконання цих вимог.Заходи – окрім вимоги щодо в’їзду до країни – наберуть чинності 11 вересня і діятимуть до 24 вересня. Самі правила в’їзду оновлюються з 14 вересня.Громадяни Чорногорії та іноземці з тимчасовим проживанням, які не відповідають жодній із встановлених умов, відправляються на самоізоляцію, яку можна перервати, здавши ПЛР-тест і отримавши негативний результат, на шостий день після перетину кордону.

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