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Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 11 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 11 вересня
У Волинській області завтра, 11 вересня, синоптики прогнозують невелику хмарність, без опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 20-25° тепла.

У Луцьку завтра, за даними Sinoptik, весь день буде хмарним, однак без опадів. Температура вночі 14-12° тепла, вдень 22-24° тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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