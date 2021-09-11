Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 11 вересня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 11 вересня, синоптики прогнозують невелику хмарність, без опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 20-25° тепла.
У Луцьку завтра, за даними Sinoptik, весь день буде хмарним, однак без опадів. Температура вночі 14-12° тепла, вдень 22-24° тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 20-25° тепла.
У Луцьку завтра, за даними Sinoptik, весь день буде хмарним, однак без опадів. Температура вночі 14-12° тепла, вдень 22-24° тепла.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Сухо та сонячно»: якою буде погода в Україні на вихідних
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