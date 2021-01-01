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Вколола себе і дитину: у Дніпрі мати вбила власного сина

Вколола себе і дитину: у Дніпрі мати вбила власного сина
У Дніпрі 39-річна матір дитини вирішила покінчити життя самогубством та вколола сильнодіючі ліки собі та своєму сину віком 1 рік 7 місяців.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Повідомлення до поліції надійшло 9 вересня від медиків однієї з місцевих лікарень. За їх словами, до них доставили дитину з діагнозом гостре отруєння лікарськими препаратами.

Як з’ясували правоохоронці, бабуся першою прийшла до квартири та побачила доньку з онуком без свідомості. Також літня жінка виявила залишки медикаментів та передсмертну записку. Вона одразу викликала швидку й намагалася реанімувати дитину. На жаль, у лікарні хлопчик помер. 39-річна жінка зараз перебуває в медичному закладі.

За вказаним фактом слідчі відділення поліції № 4 відкрили кримінальне провадження за ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини).

Як повідомляє "ТСН", 39-річна жінка працювала фармацевтом і зналася у ліках.

Фото - ілюстративне

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Теги: самогубство, Дніпро, мати, дитина
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